Oral, Hazreti Muhammed'in recep ayı geldiğinde "Ya Rab, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Üç aylar yeniden temiz bir sayfa açma, ibadetlere yönelme, toplum, aile ve iş yerimizde mücadele, kavga, savaş ve birtakım şeyleri bırakma, merhametin yaygınlaşması ve sonuçta yeryüzünün cennet gibi olabilmesi için bir fırsat. Sanki bu üç aylar Müslümanlar için bir eğitim kampı. Bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman üç aylar, bizde istenilen faydayı oluşturacaktır."