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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yeni Adana Stadı açıklaması: Açılışı Başkan Erdoğan tarafından yapılacak

ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü , "Bu eser Adana için kalıcı, gelecek nesiller için ufuk açıcı bir eserdir." dedi. Çelik, "Gelecek hafta burada oynanacak maçtan önce cuma günü, sayın Cumhurbaşkanımız bu stada online bağlanarak bu stadın açılışını gerçekleştirecek" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yeni Adana Stadı açıklaması: Açılışı Başkan Erdoğan tarafından yapılacak

AK Parti Sözcüsü , ve açılışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Bu eser Adana için kalıcı, gelecek nesiller için ufuk açıcı bir eserdir." dedi.

"AÇILIŞI BAŞKAN ERDOĞAN TARAFINDAN YAPILACAK"

Ömer Çelik, "Adana'da gerçekleştirdiğimiz pek çok eser gibi bu da gelecek nesillerin daha büyük başarılara imza atmasını, daha ileri konulara erişmesini sağlayacak bir eser olarak Adanalılara, gençlere, tüm spor camiasına büyük katkı sağlayacaktır. Gelecek hafta burada oynanacak maçtan önce cuma günü, sayın Cumhurbaşkanımız bu stada online bağlanarak bu stadın açılışını gerçekleştirecek" cümlelerine yer verdi.





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