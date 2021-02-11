AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yeni Adana Stadı açıklaması: Açılışı Başkan Erdoğan tarafından yapılacak

"AÇILIŞI BAŞKAN ERDOĞAN TARAFINDAN YAPILACAK"

Ömer Çelik, "Adana'da gerçekleştirdiğimiz pek çok eser gibi bu da gelecek nesillerin daha büyük başarılara imza atmasını, daha ileri konulara erişmesini sağlayacak bir eser olarak Adanalılara, gençlere, tüm spor camiasına büyük katkı sağlayacaktır. Gelecek hafta burada oynanacak maçtan önce cuma günü, sayın Cumhurbaşkanımız bu stada online bağlanarak bu stadın açılışını gerçekleştirecek" cümlelerine yer verdi.











