Türkiye'nin uzay hamlesi dikkatleri üzerine çekti! Rusya'dan flaş teklif

RUSYA'DAN İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİ

Roscosmos'un basın ofisinden Sputnik haber ajansına yapılan açıklamada, "Türk meslektaşlarımız ile daha yakın bir biçimde çalışma olasılıkları bizi her zaman mutlu eder. Yakın gelecekte de onlardan ortak uzay projelerimizin gelişimine dair somut teklifler almayı bekliyoruz. Teklif beklediğimiz söz konusu projelere, uzaya gönderilecek ekibin hazırlanması ve Türk ekibin uzaya gönderilmesinin organize edilmesi de dahildir" denildi.