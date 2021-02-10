12 Şubat 2021, Cuma
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Türkiye'nin uzay hamlesi dikkatleri üzerine çekti! Rusya'dan flaş teklif

Son dakika haberi... Başkan 'ın 'nin uzay misyonu programında yaptığı açıklamaların ardından 'dan flaş bir teklif geldi. Rus uzay ajansı Roscosmos’un, Türk bir astronotun uzaya gönderilmesine ilişkin iş birliği için Türkiye’den yakın gelecekte teklif almayı beklediklerini söyledi. Roscosmos yetkilileri, Türkiye’nin kapsamında bir Türk vatandaşının ’na gönderileceğinin açıklanmasını takip etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.02.2021 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021
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Türkiye'nin uzay hamlesi dikkatleri üzerine çekti! Rusya'dan flaş teklif

'nin uzay misyonu programının Başkan tarafından açıklanmasının ardından uluslararası uzay girişimlerinden Türkiye'ye iş birliği teklifleri geliyor.

RUSYA'DAN İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİ

Roscosmos'un basın ofisinden ajansına yapılan açıklamada, "Türk meslektaşlarımız ile daha yakın bir biçimde çalışma olasılıkları bizi her zaman mutlu eder. Yakın gelecekte de onlardan ortak uzay projelerimizin gelişimine dair somut teklifler almayı bekliyoruz. Teklif beklediğimiz söz konusu projelere, uzaya gönderilecek ekibin hazırlanması ve Türk ekibin uzaya gönderilmesinin organize edilmesi de dahildir" denildi.

Roscosmos'un söz konusu açıklaması, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kapsamında seçilecek bir Türk vatandaşının 'na gönderileceğini söylemesini izliyor.

"DİYALOĞUMUZ YENİ BİR SEVİYEYE ÇIKACAK"

Daha sonra da Sanayi ve Teknoloji Bakanı , 'nın kurulmasıyla yabancı ülkelerden geri dönüşler aldıklarını, dahil birçok ülke ile bu hususta görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Roscosmos'un basın ofisinden Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasına ilişkinse haber ajansına şu açıklama yapıldı:

"Ülkelerimiz hâlihazırda uzay sektöründe güçlü iş temasları kurmuş durumda. Eskiden beri belirli uzay projelerinin gerçekleştirilmesi üstüne görüşmeler yapmaktayız. Türkiye'nin kendi ulusal uzay ajansının kurulması ile diyaloğumuz yeni bir seviyeye taşınacaktır. Şu anda hükümetlerarası bir çerçeve anlaşmanın hazırlanması üstünden çalışmaktayız. Söz konusu anlaşma, ülkelerimizin uzay alanındaki işbirliğinin başarılı bir biçimde geliştirilmesinin temelini oluşturacaktır."

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