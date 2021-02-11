12 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Sağlık Bakanlığı 11 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika | Sağlık Bakanlığı 11 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük (Kovid-19) sayısını açıkladı. Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? İşte 11 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
ABONE OL

covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük (Kovid-19) sayısını açıkladı.

Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? İşte 11 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 130 bin 313 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 590 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 660 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 453 bin 96'ya yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 159 bin 676'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 564 bin 427, vefat sayısı 27 bin 187, ağır hasta sayısı 1256 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

11 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Can kaybı ve ağır hasta sayısı düşüyor |Video 11 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI! CAN KAYBI VE AĞIR HASTA SAYISI DÜŞÜYOR |VİDEO

GEÇMİŞ TARİHLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI...

10 ŞUBAT

9 ŞUBAT

8 ŞUBAT

7 ŞUBAT

6 ŞUBAT

5 ŞUBAT

4 ŞUBAT

3 ŞUBAT

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA