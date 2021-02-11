12 Şubat 2021, Cuma
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş Kovid-19 aşısı duyurusu: 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın...

Sağlık Bakanı , "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de olabilecekler." dedi. Bakan Koca, gerekli işlemler için de bilgi verdi.

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Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler." duyurusunu yaptı.

Bakan Koca, "Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan Kovid-19 aşısı duyurusu SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN KOVİD-19 AŞISI DUYURUSU



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