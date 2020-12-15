CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nden ağaç katliamı! O anlar kamerada

Büyükçekmece Belediyesi ekiplerinin, Albatros mevkiinde koca bir ağacı kestiğine dair görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Belediyenin kesim işlemini çeken vatandaş kesim anını anbean görüntüledi. Kesimi yapan kişilere seslenen vatandaş, "Hepinizin Allah belasını versin, bu kadar şer... bir arada nasıl oluyor ya. Bak koca ağacı kestiler gitti ya" diye haykırdı.