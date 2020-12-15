CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nden ağaç katliamı! O anlar kamerada
CHPli Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, Albatros mevkiinde kocaman bir ağacı hiç acımadan kesti. Belediyenin kesim işlemini çeken vatandaş o anları anbean görüntüledi.
Büyükçekmece Belediyesi ekiplerinin, Albatros mevkiinde koca bir ağacı kestiğine dair görüntüler sosyal medyaya yansıdı.
Belediyenin kesim işlemini çeken vatandaş kesim anını anbean görüntüledi. Kesimi yapan kişilere seslenen vatandaş, "Hepinizin Allah belasını versin, bu kadar şer... bir arada nasıl oluyor ya. Bak koca ağacı kestiler gitti ya" diye haykırdı.
Sosyal medyadan ağacın kesilmesini büyük tepki verildi. Diren Büyükçekmece isimli sosyal medya hesabı, "Nedenini merak edenlere çok kısa bilgi geçelim. Büyükçekmece belediyesi bu alanı Araplara satmak istedi. Aslında alan ağaçlar ile dolu bir alandı.
7 senedir bu alan için bir mücadele sürüyor. Belediye davaları kaybetti, İBB meclisi alan hakkında 'park' kararı verdi. 'Sorduğunuzda kurumuş ağaçları kesiyoruz2 diyeceklerdir.