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Kadıköy'de utandıran görüntü! Suadiye Sahili'nde çöpler kıyıya vurdu

'da etkisini gösteren fırtına nedeniyle 'nde çöpler ve kırmızı yosunlar kıyıya vurdu. Çöp yığınında plastik şişe, ayakkabı, tahta parçalarının olduğu görüldü.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 10.02.2021 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021
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'nün uyarısının ardından 'da önceki akşam fırtına etkisini gösterdi.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle oluşan dev dalgaların ardından 'nde çöp ve kırmızı yosunlar kıyıda toplandı.

Kıyıdaki plastik şişe, ayakkabı, tahta parçaları kameraya yansıdı.



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