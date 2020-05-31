Skandal hareket! CHP'li belediye Gezi'nin yıl dönümünde 50 yaşındaki ağacı kesti!
Sabah'tan Damla Kaya'nın haberine göre, 2013 yılında İstanbul Taksim Gezi Parkı’nda “ağaç kesiliyor” bahanesiyle ortalığı yangın yerine çevirenlere kol kanat geren CHP, Gezi’nin yıl dönümünde ağaç kesti. Yerel seçimlerde Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan, kesilmesi yasak olan 50 yaşındaki ıhlamur ağacını kesilmesine izin verdi.
Bolu'da yerel seçimleri CHP'li Tanju Özcan'ın kazanmasının ardından şehrin çeşitli bölgelerinde yapılan usulsüz ağaç kesimlerine bir yenisi daha eklendiği iddia edildi.
Borozanlar Mahallesi'nde eski cezaevi karşısında bulunan caddenin başında yer alan ıhlamur ağacı, bugün CHP'li Bolu Belediyesi ekiplerince kesildi.
CHP'li belediyenin yetişmesi oldukça zor olan ıhlamur ağacını acımadan kesmesi vicdansızlık olarak değerlendirildi. Ağaç katliamının Gezi Parkı olaylarının yı ldönümünde yaşanması manidar bulundu.
KÖYÜNÜN İŞLEK OLMAYAN ARKA YOLUNU GENİŞLETMEK İSTEMİŞ!
Kesilen ağaca ilişkin üzüntülerini sosyal medyadan paylaşan Bolulu vatandaşlar, CHP'li Tanju Özcan'ın Başkan Yardımcısı yaptığı Feridun Yılmaz tarafından kesimin gerçekleştirildiğini iddia ettiler. Yılmaz'ın Bolu Paşaköylü olduğunu, köyünün arka yoluna çıkan bu caddeyi genişletmek için kaldırımdaki ıhlamur ağacını kestirdiğini ileri sürdüler.
İHBARLAR ÜSTÜNE İNCELEMELER BAŞLATILDI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ilgili kesimin gerçekleştirilmesi için herhangi bir bakanlıktan izin alınmadı. Kamu görüşleri alınmadan kesilen bu ıhlamur ağacında herhangi bir bitki hastalığı bulunmadığı ve kesilmesi yasak ağaçlar arasında olduğu kaydedildi. Konuya ilişkin vatandaşlardan çok sayıda ihbar geldiği ve incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
KESİLMESİ YASAK OLAN IHLAMUR AĞACINI KEYFİ KESTİLER
Karayolları Genel Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgilere göre 6 metre ölçüsündeki yolun genişletilmeye ihtiyacı olmadığı, araç sirkülasyonunun çok düşük olduğu, kesimin bu nedenle keyfi gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldı.
TANJU ÖZCAN'IN NE DİYECEĞİ MERAK EDİLİYOR
Daha önce sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi Parkı'na ilişkin sözlerine "RTE yine Gezi Parkı üzerinden rest çekiyor. Ben kendi adıma restini görüyorum… Senden korkan senin gibi olsun... Hodri meydan!!!" şeklinde yanıt veren Tanju Özcan'ın Gezi Parkı olaylarının yıl dönümünde kestikleri ağaca ilişkin ne diyeceği merak konusu.
Damla Kaya / SABAH
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