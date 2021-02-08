İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Türkiye'nin içişlerine karışan Kati Piri'ye sert tepki: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın
Avrupa Parlamentosu'nda Hollanda'yı temsilen bulunan Kati Piri'nin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert cevap geldi. Bakan Soylu, Piri'ye "Kirli taleplerinde yaşlanacaksın" dedi.
GÜNDEM DHA
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İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Parlementosu'nun Hollandalı temsilcisi, Hollanda İşçi Partisi milletvekili Kati Piri'nin Twitter paylaşımına cevap verdi.
Bakan Soylu, Piri'nin "Uluslararası dayanışma sınırlarla bitmiyor. Türkiye'deki demokratları desteklemek için konuşmaya devam edeceğim. Boğaziçi öğrencileri için, Osman Kavala için, Selahattin Demirtaş ve daha fazlası için" yazılı paylaşımını alıntılayarak, "Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın... Ancak kötü isteklerin Türkiye'de hiç gerçekleşmeyecek" cevabını verdi.