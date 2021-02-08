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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Türkiye'nin içişlerine karışan Kati Piri'ye sert tepki: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

'nda Hollanda'yı temsilen bulunan 'nin 'ye yönelik açıklamalarına İçişleri Bakanı 'dan sert cevap geldi. Bakan Soylu, Piri'ye "Kirli taleplerinde yaşlanacaksın" dedi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Türkiye'nin içişlerine karışan Kati Piri'ye sert tepki: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Parlementosu'nun Hollandalı temsilcisi, Hollanda İşçi Partisi milletvekili Kati Piri'nin Twitter paylaşımına cevap verdi.

Bakan Soylu, Piri'nin "Uluslararası dayanışma sınırlarla bitmiyor. Türkiye'deki demokratları desteklemek için konuşmaya devam edeceğim. Boğaziçi öğrencileri için, Osman Kavala için, Selahattin Demirtaş ve daha fazlası için" yazılı paylaşımını alıntılayarak, "Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın... Ancak kötü isteklerin Türkiye'de hiç gerçekleşmeyecek" cevabını verdi.

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