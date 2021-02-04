İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Twitter tepkisi: Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz...

MHP LİDERİ BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

"Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara destek vermek geldiğimiz bu aşamada teröre destek vermektir" diyen Bahçeli'nin açıklamaları şöyle demişti:



Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor. Bununla birlikte sabır ve tahammül kapasitesi test ediliyor. Üç beş şuursuz öğrenciyi paravan yapan terör örgütü mensupları ateşe körükle gidiyor. Eşkıyalar Boğaziçi'ne tutunarak ülkemize meydan okuyor.

Öğrenci başka terörist başkadır. Aynısı Boğaziçi Üniversitesi'nde olduğu gibi, bu ikisi birbirine karışırsa, yani teröristler öğrenci kisvesine ve kimliğine bürünürse ne huzur ne de sükûnet kalacaktır. Bu işin şakası yoktur. Ağırlaşan meselenin hafife alınacak tarafı yoktur.

Aydınım diye geçinen zavallılar, sivil toplum kuruluş hüviyeti taşıyan fırsatçılar, demokrasi ve hukuk sınırları içinde siyaset yaptığını zanneden gafiller tarihi yanlıştadır. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara destek vermek geldiğimiz bu aşamada teröre destek vermektir.

En son vuku bulan olaylarda 108 kişi emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Bunlardan 101 kişinin söz konusu üniversiteyle ne bağı ne de bağlantısı vardır. Üstelik 79'u da DHKP-C ve TKP-ML örgüt üyesidir. Ne zamandır teröristler öğrenci olmuştur?