Dünyanın hayranlıkla izlediği Türk İHA'larına bir talip daha! İHA'ların alıcısı arttı
Türk İHA'ları dünya çapında ilgi görmeye devam ediyor. İngiltere, Almanya, Ukrayna gibi Avrupa ülkelerinin hayran kaldığı İHA'lar için bir alıcı daha çıktı. Yerli ve milli üretim insansız hava araçlarının yeni talibi Bangladeş oldu.
Azerbaycan, Libya, Suriye ve Türkiye'nin terörle mücadelesinde tarih yazan İHA'lara dünyanın dört bir yanından alıcı çıktı. Türk İHA ve SİHA'larının dünyanın çeşitli yerlerinde başarılar elde etmesi, bu silah sistemlerine olan ilgiyi daha da artırdı.
İLGİ ARTIYOR
Azerbaycan, Ukrayna, İngiltere, Pakistan, Kazakistan gibi pek çok ülke SİHA'ları ya satın aldı ya da satın almak için görüşmeleri sürdürüyor.
Yerli ve milli üretim insansız hava araçlarına son talip ise Bangladeş oldu.
Daily Sabah'a konuşan Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, ülkesinin bu sistemleri alma konusunda niyetli olduğunu söyledi.
Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımları yakından takip ve takdir ettiklerini söyleyen Büyükelçi, "Türkiye'den uzun yıllardır farklı sistemler ithal ettik. Türkiye İHA üretiminde çok iyi bir durumda ve bu sistemlerin kalitesi dünya standartlarında. Bu yüzden ordumuzun da ihtiyacı olursa modern İHA'lara sahip olmayı gelecekte düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.
AZERBAYCAN ERMENİSTAN'I BERTARAF ETTİ
Uzmanlar, Dağlık Karabağ'ın, İHA ve SİHA'ların da önlem alınmadığı durumlarda ileriye dönük savaş ve çatışma ortamlarını nasıl etkileyebileceğini gösteren önemli bir örnek olduğunu belirtiyor. Ayrıca, bu savaşın ardından Türkiye'nin ürettiği İHA'lara olan talebin artabileceği yorumları yapılıyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar sayesinde "Değeri 1 milyar doların üzerinde olan Ermeni mühimmatını imha ettiklerini" söyledi. Ancak Aliyev, France 24 kanalına verdiği mülakatta, ellerinde kaç tane İHA ve SİHA olduğuna ilişkin soruya ise "Yeterince var" yanıtını verdi ve kesin bir sayı belirtmedi.
İHA ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİLER
Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'ları satın alan ya da almayı planlayan diğer ülkeler ise Sırbistan, Katar ve Libya. İngiltere ve Almanya da son dönemde Türk İHA'ları için harekete geçti.
İNGİLTERE HAYRAN KALDI
Türk İHA'larından almak isteyen İngiltere resmi görüşmelere başladı. İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye ve İngiltere ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.
İngiltere ve Türk şirketlerinin yürüttüğü Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı projesi TF-X projesinin son durumu hakkında bilgi veren Chilcott, "TF-X konusunda Türk ve İngiliz şirketler yakından çalışıyor. Beklenenden önce bitirmek mümkün olabilir. Sorun doğru motorun hangisi olacağı konusunda. Çalışmalar genel olarak gayet iyi gidiyor" dedi.
İNGİLTERE TÜRK İHA'SI ALACAK MI?
"İngiltere Türk İHA/SİHA'sı almak için Türkiye ile görüştü mü?" sorusuna cevap veren İngiliz elçi, "Evet oldu. Görüşme ne olduğunu anlama aşamasında gerçekleşti" dedi.
Sorunun devamında İngiltere Savunma Bakanı'nın Türkiye'nin SİHA'larına yönelik yaptığı "Düşmana gerçek bir tehditler, oyun değiştiriciler" değerlendirmesinin hatırlatılması üzerine Chilcott şunları söyledi:
Wallace'nin yaptığı açıklamalar Türk SİHA'larından ne kadar etkilendiğinin bir göstergesi. Ama şu anda bir işbirliği olacağını söylemek için erken. Bekleyip görelim ama Wallace görünene göre gördüklerinden bayağı etkilenmiş.