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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Twitter'ın Devlet Bahçeli sansürüne kınama

İçişleri Bakanı , MHP Genel Başkanı 'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tarafından kaldırılmasını kınadı. Bakan Soylu, "Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter'ın tutumunu kınıyoruz" dedi.

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Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Twitter'ın Devlet Bahçeli sansürüne kınama

Bakan Süleyman Soylu, Twitter hesabından, Devlet Bahçeli'nin silinen mesajını paylaşarak, "Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter'ın tutumunu kınıyoruz." ifadesini kullandı.

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