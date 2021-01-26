26 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Suç duyurusunda bulunacağız

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Suç duyurusunda bulunacağız

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı , "Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen hakkında suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Suç duyurusunda bulunacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vali ve kaymakamlara ''militan'' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Soylu, şu ifadelere yer verdi:

''PKK terör örgütünden tutuklanan belediye meclis üyeleri, birlikte hareket ettiğiniz Kandil'in partisinin teşkilatlarını elebaşının posterleriyle süsleyenler militan değil; ancak terörle, uyuşturucuyla, her türlü suçla mücadele eden, şehirlerine, yaşayanlarına kendini adayan vali ve kaymakamlarımız militan.

''DERDİ 'MİLİTANLARIMA DOKUNMA'; DOKUNACAĞIZ''
Kılıçdaroğlu'nun derdi belli; 'Militanlarıma dokunma!' Dokunacağız. Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de, militan denilerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik.

''KILIÇDAROĞLU'NUN DOSTLARINA TAVSİYEM TEDAVİYE İKNA EDİLMESİDİR''
Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu, genelge diyerek yine bilgisizliğin ve cehaletin altına imza attı. Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dostlarına tavsiyem; tedaviye ikna edilmesidir.''

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Hangi cümlem yanlış dedi! Karar sizin... CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU "HANGİ CÜMLEM YANLIŞ" DEDİ! KARAR SİZİN...
CHPde bir tecavüz skandalı daha! Kemal Kılıçdaroğlu neden 2 aydır sessiz? CHP'DE BİR TECAVÜZ SKANDALI DAHA! KEMAL KILIÇDAROĞLU NEDEN 2 AYDIR SESSİZ?
Kemal Kılıçdaroğlu aynı gafı 6. kez yaptı! “Namussuz siyaset” gafını bilinçli mi yapıyor? KEMAL KILIÇDAROĞLU AYNI GAFI 6. KEZ YAPTI! "NAMUSSUZ SİYASET" GAFINI BİLİNÇLİ Mİ YAPIYOR?

CHP’li Berhan Şimşekin skandal militan açıklaması ne anlama geliyor? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber’de yorumladı CHP'Lİ BERHAN ŞİMŞEK'İN SKANDAL "MİLİTAN" AÇIKLAMASI NE ANLAMA GELİYOR? TÜRKMEDYA ANKARA TEMSİLCİSİ MELİK YİĞİTEL A HABER'DE YORUMLADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA