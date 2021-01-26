Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Suç duyurusunda bulunacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vali ve kaymakamlara ''militan'' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Soylu, şu ifadelere yer verdi:

''PKK terör örgütünden tutuklanan belediye meclis üyeleri, birlikte hareket ettiğiniz Kandil'in partisinin teşkilatlarını elebaşının posterleriyle süsleyenler militan değil; ancak terörle, uyuşturucuyla, her türlü suçla mücadele eden, şehirlerine, yaşayanlarına kendini adayan vali ve kaymakamlarımız militan.

''DERDİ 'MİLİTANLARIMA DOKUNMA'; DOKUNACAĞIZ''

Kılıçdaroğlu'nun derdi belli; 'Militanlarıma dokunma!' Dokunacağız. Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de, militan denilerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik.

''KILIÇDAROĞLU'NUN DOSTLARINA TAVSİYEM TEDAVİYE İKNA EDİLMESİDİR''

Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu, genelge diyerek yine bilgisizliğin ve cehaletin altına imza attı. Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dostlarına tavsiyem; tedaviye ikna edilmesidir.''