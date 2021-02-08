Boğaziçi provokatörlerinden bir yalan daha: PKK’lı terörist Cihan Dursun'u öğrenci olarak göstermeye çalıştılar
Boğaziçi provokatörlerinin ortaya attığı yalanlara bir yenisi eklendi. Sosyal medyada öğrenciler üzerinden algı oluşturmaya çalışan Olcay Çelik isimli kullanıcı, üstünde PKK paçavrası, elinde silah, Öcalan resmi önünde fotoğrafları bulunan PKK’lı terörist Cihan Dursun’u, Boğaziçili öğrenci olarak göstermeye çalıştı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör ataması bahanesi ile provokasyon çıkarma derdine düşenler, yalanlarına devam ediyor. Son olarak Twitter'da bir PKK'lı terörist, 'Boğaziçili öğrenci' olarak gösterilmeye çalışıldı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör ataması bahanesi ile provokasyon çıkarma derdine düşenler, yalanlarına devam ediyor. Son olarak Twitter'da bir PKK'lı terörist, 'Boğaziçili öğrenci' olarak gösterilmeye çalışıldı.
Yeni Şafak'ın haberine göre Olcay Çelik isimli bir kullanıcı, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK mensubu Cihan Dursun'un fotoğrafını paylaşarak "5 sene önce bugün Cizre bodrumlarında yakılarak katledilen 177 kişinin arasında Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Cihan Dursun da vardı" yalanını ortaya attı.
Çelik, fotoğrafları kırparak paylaşırken, görüntülerin orijinal halinde PKK'lı teröristin elinde silah, arkasında Öcalan resmi ve üzerinde de terör örgütü PKK paçavrası bulunuyor.
TERÖR BAĞLANTILARI DEŞİFRE OLDU
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde gözaltına alınan 159 şüphelinin 13'ünün herhangi bir üniversitede kaydı bulunmadığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 159 kişiden 89 kişinin Boğaziçi Üniversitesi'nin dışında okuyan 24 farklı üniversitede okuduğu öğrenildi.
Yakalanan 159 şüpheli şahıs ile alakalı olarak yapılan çalışmalar neticesinde; 19 şahsa DHKP-C Terör Örgütüyle alakalı, 23 şahsa MLKP Silahlı Terör Örgütüyle alakalı ve 9 şahsa ise PKK Silahlı Terör Örgütüyle alakalı daha önceden adli işlem yapıldığı tespit edildi.
Ayrıca, 79 şahsın çeşitli terör örgütleri veya marjinal gruplarla iltisaklı olduğu tespit edildi.