TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Boğaziçi Üniversitesi ve yeni anayasa açıklaması!

TBMM Başkanı Şentop Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylara ve yeni anayasa çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

"YENİ ANAYASA ÜTOPYA DEĞİL"

Yeni anayasa hakkında konuşan Şentop "Yeni anayasa bir ütopya, erişilmez bir şey değildir. Bu gerçekleşebilir bir şeydir, yeter ki iyi niyetle olsun, yapma konusundaki irade olsun." ifadelerini kullandı.

EYLEMLİLİK ÇEKİRDEĞİ OLUŞTURULMAK İSTENİYOR

Boğaziçi Üniversitesindeki olayları değerlendiren Şentop "Özellikle çevremizde gelişen, Rusya'daki olaylarla birlikte baktığımızda sanki bir süre sonra yapılması düşünülen, beklenen, muhtemel olaylar için burada bir eylemlilik çekirdeği oluşturmak, bunu sıcak tutmak gibi bir amaç varmış gibi düşünüyorum. Çünkü bunu başka türlü izah edebilmek, bunu bir rektör ataması bağlamında izah edebilmek mümkün değil, tüm parametreleri bir araya getirdiğimizde." dedi.