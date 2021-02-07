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Boğaziçi Üniversitesi provokasyonu! Polis aracına saldıranlar tutuklandı

provokasyonunda polis aracına zarar veren 6 kişi gözaltına alınmıştı. Dün akşam nöbetçi savcılığa çıkan 6 kişi ifadelerinin ardından 'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, 4'ünün tutuklanması kararı verirken 2'si için de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 07.02.2021 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021
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Boğaziçi Üniversitesi provokasyonu! Polis aracına saldıranlar tutuklandı

'de provokasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 şüpheli 'daki 'na getirildi. Savcılık, ifadelerini almasının ardından 5 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 1 şüpheliyi de adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk etti.

Sulh Ceza Hakimliği sorgularında şüpheliler, polislere yönelik bir eylemde bulunmadıklarını ve polis aracına zarar vermediklerini iddia ederek üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

de şüpheliler A.K., N.E., Ö,Ş ve M.D'nin "Görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve yürüyüşlerde silah ve benzeri alet taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma", " propagandası yapma", "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.


Hakimlik, 2 şüpheli hakkında "Konutu terk etmeme" ve "Yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirini uygulayarak serbest bıraktı.

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