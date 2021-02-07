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Boğaziçi Üniversitesi provokasyonu! Polis aracına saldıranlar tutuklandı

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Giriş: 07.02.2021 11:23
Güncelleme:07.02.2021 11:43
Boğaziçi Üniversitesi provokasyonunda polis aracına zarar veren 6 kişi gözaltına alınmıştı. Dün akşam nöbetçi savcılığa çıkan 6 kişi ifadelerinin ardından Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, 4'ünün tutuklanması kararı verirken 2'si için de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Detayları A Haber Muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi provokasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık, ifadelerini almasının ardından 5 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 1 şüpheliyi de adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk etti.

Sulh Ceza Hakimliği sorgularında şüpheliler, polislere yönelik bir eylemde bulunmadıklarını ve polis aracına zarar vermediklerini iddia ederek üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüpheliler A.K., N.E., Ö,Ş ve M.D'nin "Görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve yürüyüşlerde silah ve benzeri alet taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma", "Terör örgütü propagandası yapma", "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, 2 şüpheli hakkında "Konutu terk etmeme" ve "Yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirini uygulayarak serbest bıraktı.

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