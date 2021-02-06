İBB zabıta ekipleri seyyar satıcıyı darp etti! Avukat o anları böyle paylaştı: Tek kelimeyle korkunçtu

Birçok kişi tanık oldu. Muhtemelen MOBESE açısında gerçekleşti olay. Vatandaşla zabıta arasında ne yaşandı bilmiyorum; ama hiç önemli değil güpegündüz işlek caddenin ortasında bir vatandaşı dövemezsiniz!" dedi.

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