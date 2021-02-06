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Son dakika: MSB duyurdu: Azez'de çiftçilere saldıran 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre , bölgesindeki 'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenleyen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi. Çiftçilere ateş açıldığını gören kahraman komandolarımız anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

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