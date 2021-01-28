CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne hakaretten yargılandığı davada gerginlik





Ordu 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasına, taraflar katılmazken, İmamoğlu'nun avukatı Sercan Polat hazır bulundu. Duruşma başında Polat, olayın görüntülerinin yer aldığı video kaydının taraflarına verilmemesi ve UYAP sistemine yüklenmemesi üzerine, görüntülerin bir örneğini istedi. Bunun üzerine hakim ile sanık avukatı arasında tartışma çıktı. Kısa süreli yaşanan tartışmada Av. Polat, "Havalimanında yaşananlara ait görüntüler tarafımıza ulaştırılmadı. UYAP'a da yüklenmemiş. Biz bu görüntüleri flaşla almak istiyoruz" talebinde bulundu. Talep tutanağa geçirilirken, Polat, "Bu şekilde değil. Benim söylediğim gibi tutanağa geçirilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.



Bunun üzerine mahkeme hakimi, "Her gelen avukat dosyada gerginlik çıkartmaya çalışıyor. Bırakın da zabtı ben yazdırayım" dedi.