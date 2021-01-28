28 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne hakaretten yargılandığı davada gerginlik

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne hakaretten yargılandığı davada gerginlik

Son dakika haberi... 'li İBB Başkanı 'nun -Giresun Havalimanı'nda Ordu eski valisi ’a yönelik “Valiniz itlik yapmıştır” sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü.Ekrem İmamoğlu hakkında, Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın beşinci duruşması görüldü. Duruşmada mahkeme hakimi ile İmamoğlu'nun avukatı arasında olayın görüntülerinin UYAP'a yüklenmemesine yönelik tartışma çıktı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
ABONE OL
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne hakaretten yargılandığı davada gerginlik

'da, 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde 'nde mitingler düzenleyen Başkanı , 5 Haziran tarihinde İstanbul'a dönüş için gittiği 'nda ekibiyle VIP'ten geçerken tartışma yaşadı. Bu sırada dönemin Ordu eski Valisi 'a hakaret ettiği öne sürülen İmamoğlu hakkında dava açıldı.



Ordu 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasına, taraflar katılmazken, İmamoğlu'nun avukatı hazır bulundu. Duruşma başında Polat, olayın görüntülerinin yer aldığı video kaydının taraflarına verilmemesi ve UYAP sistemine yüklenmemesi üzerine, görüntülerin bir örneğini istedi. Bunun üzerine hakim ile sanık avukatı arasında tartışma çıktı. Kısa süreli yaşanan tartışmada Av. Polat, "Havalimanında yaşananlara ait görüntüler tarafımıza ulaştırılmadı. UYAP'a da yüklenmemiş. Biz bu görüntüleri flaşla almak istiyoruz" talebinde bulundu. Talep tutanağa geçirilirken, Polat, "Bu şekilde değil. Benim söylediğim gibi tutanağa geçirilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine mahkeme hakimi, "Her gelen avukat dosyada gerginlik çıkartmaya çalışıyor. Bırakın da zabtı ben yazdırayım" dedi.



Polat ise, "Sizi strese sokan nedir? Siz Türk milleti adına karar veriyorsunuz. Düşmanlığınızın sebebi ne? 1,5 saattir buradayım kimseye yapılmayan tavır bana yapıldı. Ben konu mankeni değilim" şeklinde konuştu. Hakim, Polat'ın ifadeleri üzerine; "İmalı konuşmayı bırakın" diyerek tepki gösterdi.

Mahkeme tanık sıfatıyla Başkan Yardımcısı ile Ordu Milletvekili 'in dinlenmesine karar vererek duruşmayı 2 Mart tarihine ertelendi.

Ekrem İmamoğlu pes dedirtti! Ordu Valisi'ne ettiği küfürü yine inkar etti! EKREM İMAMOĞLU PES DEDİRTTİ! ORDU VALİSİ'NE ETTİĞİ KÜFÜRÜ YİNE İNKAR ETTİ!
CHP medyasının montaj yalanına ham görüntülerle cevap verildi! | Video CHP MEDYASININ MONTAJ YALANINA HAM GÖRÜNTÜLERLE CEVAP VERİLDİ! | VİDEO
Ekrem İmamoğlu'nun yalancılığı bir kez daha tescillendi EKREM İMAMOĞLU'NUN YALANCILIĞI BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ
CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'ndan Ordu Valisi’ne hakaret CHP'NİN ADAYI EKREM İMAMOĞLU'NDAN ORDU VALİSİ’NE HAKARET
Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği o an! | Video EKREM İMAMOĞLU'NUN ORDU VALİSİ SEDDAR YAVUZ'A HAKARET ETTİĞİ O AN! | VİDEO
Ordu Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu'nun küfür skandalına ilişkin açıklama ORDU VALİLİĞİ'NDEN EKREM İMAMOĞLU'NUN KÜFÜR SKANDALINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA