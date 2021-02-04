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Kadıköy'de yol kapatan HDP'li vekillere vatandaşlar tepki gösterdi: Sen nasıl vekilsin!

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Giriş: 04.02.2021 23:39
Güncelleme:04.02.2021 23:49
Kadıköy’de eylem yapmak isteyen HDP’lilere polis müdahale etti. Gözaltına alınanların olduğu eylemde HDP’li vekiller trafiği kesti. Polisin ikna etmek istediği HDP’li vekiller trafiği açmayınca vatandaşlar HDP’lilere 'Sen nasıl vekilsin, bu ülkeyi rahat bırakın' diyerek tepki gösterdi. Onlar ise kameralara böyle yansıdı.

Kadıköy'de bir araya gelen HDP'li bir grup basın açıklaması yapmak istedi. Polis, Kadıköy Kaymakamlığı'nın gösteri ve yürüyüşlere dair aldığı karar doğrultusunda HDP'lilere izin verilmedi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

HDP'liler, Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda açıklama yapmak istedi. Bölgede önlem alan polis ekipleri ise Kadıköy Kaymakamlığı'nın gösteri ve yürüyüşlerle ilgili aldığı kararı gruptakilere hatırlattı. Buna rağmen eylemde ısrar eden HDP'liler, Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde polisle tartışmaya başladı.

HDP'li vekillerin dışında eyleme katılanlar gözaltına alındı. Gözaltıların yaşanması üzerine HDP'li milletvekilleri Dilşat Kaya Cambaz ve Musa Piroğlu trafiği kesti. Yol kesen HDP'li vekillere vatandaşlar tepki gösterince Piroğlu ve Cambaz yolu açtı.

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