Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan ATMACA açıklaması
Son dakika haberleri... ATMACA hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Milli imkanlarla geliştirilen satıhtan satıha taarruz güdümlü mermisi ATMACA’nın TCG KINALIADA korvetinden harp başlıklı ilk atışı Karadeniz’de başarı ile icra edildi." ifadelerine yer verdi.
ATMACA hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Milli imkanlarla geliştirilen satıhtan satıha taarruz güdümlü mermisi ATMACA'nın TCG KINALIADA korvetinden harp başlıklı ilk atışı Karadeniz'de başarı ile icra edildi." ifadelerine yer verdi.
Millî imkânlarla geliştirilen satıhtan satıha taarruz güdümlü mermisi ATMACA'nın TCG KINALIADA korvetinden harp başlıklı ilk atışı Karadeniz'de başarı ile icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Bz8FS8YiKY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 5, 2021
DOSTA GÜVEN DÜŞMANA ATMACA
Roketsan da sosyal medyadan İsmail Demir'in paylaşımını alıntılayarak, "Mavi Vatanımızın avcısı, dosta güven düşmana Atmaca" mesajıyla seri üretim için hazır olduğunu duyurdu.
Sinop'ta yapılan test atışını, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Vali Erol Karaömeroğlu da izledi. Test atışlarının ardından konuşan Oramiral Özbal, "Milli ürünümüz Atmaca dosta güven, düşmana korku salacak" dedi.
Her türlü hava şartında kullanılabilen modern bir güdümlü mermi olan Atmaca, karşı tedbirlere dayanıklılığı, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal yetenekleri ve ileri görev planlama sistemi (3D routing) sayesinde, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor.