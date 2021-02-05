05 Şubat 2021, Cuma
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan ATMACA açıklaması

Son dakika haberleri... hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Milli imkanlarla geliştirilen satıhtan satıha taarruz güdümlü mermisi ATMACA’nın TCG KINALIADA korvetinden harp başlıklı ilk atışı Karadeniz’de başarı ile icra edildi." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan ATMACA açıklaması

hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Milli imkanlarla geliştirilen satıhtan satıha taarruz güdümlü mermisi ATMACA'nın TCG KINALIADA korvetinden harp başlıklı ilk atışı Karadeniz'de başarı ile icra edildi." ifadelerine yer verdi.

DOSTA GÜVEN DÜŞMANA ATMACA

Roketsan da sosyal medyadan İsmail Demir'in paylaşımını alıntılayarak, "Mavi Vatanımızın avcısı, dosta güven düşmana Atmaca" mesajıyla seri üretim için hazır olduğunu duyurdu.

Sinop'ta yapılan test atışını, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Vali Erol Karaömeroğlu da izledi. Test atışlarının ardından konuşan Oramiral Özbal, "Milli ürünümüz Atmaca dosta güven, düşmana korku salacak" dedi.

Her türlü hava şartında kullanılabilen modern bir güdümlü mermi olan Atmaca, karşı tedbirlere dayanıklılığı, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal yetenekleri ve ileri görev planlama sistemi (3D routing) sayesinde, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor.

Küresel Konumlandırma Sistemi, Ataletsel Ölçüm Birimi, Barometrik Altimetre ve Radar Altimetre alt sistemlerini kullanarak hedefine doğru yol alan Atmaca, hedefini yüksek doğrulukla bulabilmek için aktif radar arayıcısını kullanıyor.

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