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Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku! Başkan Erdoğan'a 100 bin TL ödeyecek

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Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
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Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku! Başkan Erdoğan'a 100 bin TL ödeyecek

Genel Başkanı , 26 Kasım 2019'daki partisinin TBMM grup toplantısındaki konuşmasında Başkan 'ı hedef alan sözleri nedeniyle 100 bin liralık manevi tazminata mahkum edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku! Başkan Erdoğan'a 100 bin TL ödeyecek KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA TAZMİNAT ŞOKU! BAŞKAN ERDOĞAN'A 100 BİN TL ÖDEYECEK

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 26 Kasım 2019'da partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir. Cesaret edip dava bile açamıyor. Demiş ki 'Efendim Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davaları açtım, hepsini kazandım.' Ben senin nasıl kazandığını bilmez miyim? Man adasını da ben kazandım, ne diyeceksin şimdi? Demek ki götürdüğün paralar doğru" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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