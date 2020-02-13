Başkan Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz salı günü grup toplantısındaki "FETÖ'nün siyasi ayağı" ile ilgili açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
YİNE HADDİNİ AŞTI
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un açıklamaları ile başlayan "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik haddi aşan ifadeleriyle tekrar gündeme geldi.
TEPKİ ÇEKTİ
Tankların içinden kaçarak Bakırköy'e giden ve kahve içerek darbede yaşananları takip eden Kemal Kılıöçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da milletiyle beraber darbeye "Dur" diye Başkan Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çekti.
BAŞKAN ERDOĞAN GEREKEN CEVABI VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasıyla ilgili olarak AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu bize çamur atmaya çalışırken, elinde çamurla yakalanmıştır. Çünkü bu ülkede FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı, bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir.Seni oraya getiren FETÖ'dür." dedi.
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