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Başkan Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN, KILIÇDAROĞLU'NA TAZMİNAT DAVASI!

Son dakika haberi...Başkan , grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle Genel Başkanı Kemal hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Başkan , geçtiğimiz salı günü grup toplantısındaki "FETÖ'nün siyasi ayağı" ile ilgili açıklamaları nedeniyle Genel Başkanı hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Başkan Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası BAŞKAN ERDOĞAN'DAN, CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NA 500 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

YİNE HADDİNİ AŞTI

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un açıklamaları ile başlayan "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik haddi aşan ifadeleriyle tekrar gündeme geldi.

TEPKİ ÇEKTİ

Tankların içinden kaçarak Bakırköy'e giden ve kahve içerek darbede yaşananları takip eden Kemal Kılıöçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da milletiyle beraber darbeye "Dur" diye Başkan Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çekti.

Başkan Erdoğan: FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibidir BAŞKAN ERDOĞAN: FETÖ'NÜN EN ÖNEMLİ SİYASİ AYAĞI KILIÇDAROĞLU VE EKİBİDİR

BAŞKAN ERDOĞAN GEREKEN CEVABI VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasıyla ilgili olarak AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu bize çamur atmaya çalışırken, elinde çamurla yakalanmıştır. Çünkü bu ülkede FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı, bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir.Seni oraya getiren FETÖ'dür." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilişkisinin 6 belgesi CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN FETÖ İLE İLİŞKİSİNİN 6 BELGESİ
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