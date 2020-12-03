Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı

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Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası

A Haber
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Giriş: 03.12.2020 14:18
Güncelleme:03.12.2020 14:21
Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığı ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı.

Dava gerekçesi olarak, Kılıçdaroğlu'nun partisinin 1 Aralık'taki grup toplantısında Başkan Erdoğan'ı hedef alan iftiraları ve hakaretleri gösterildi.

Kılıçdaroğlu'nun eleştiri ile hakareti karıştırdığı, Başkan Erdoğana hakareti bir alışkanlık haline getirdiği de dilekçe de yer aldı.

Manevi tazminat davası için 500 bin TL belirlendi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'satılmış' diyen CHP'li vekil Ali Başarır'a sahip çıkarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve iftiralar savurmuştu. CHP lideri daha önce de birçok kez iftira ve hakaretleri nedeniyle tazminata mahkum edilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatların ödenmesi için CHP'li vekillerden bağış bile toplanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu tarz çıkışlarının tazminatla sonuçlanmasının parti içinde rahatsızlık yarattığı da bazı gazetelerde yer almıştı.

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