AK Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını belgelerle ifşa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası hakkındaki yalanları TBMM bütçe görüşmelerinde bir bir ifşa edildi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ihaleyi en düşük teklif veren BMC'nin aldığını söyleyerek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını ortaya çıkarttı.

Şirketin sadece işletme hakkını aldığını vurgulayan Akşaboğlu, "Asla ne arazinin, ne fabrikanın ne de içinde tezgahların satışı sözkonusu değildir" diye konuştu. CHP'nin bu konudaki yalanlarını eleştiren Akbaşoğlu "Vaktiyle uçak fabrikasını kapatan zihniyet milli ve yerli Altay tankını akamete uğratmaya çalıştı" dedi.

YAPTIRIMLAR BİZE VIZ GELİR TIRIS GİDER

Akbaşoğlu mili ve yerli tank olan Altay'ın terörle mücadele de önemli bir proje olduğunu ifade etti. ABD'nin yaptırım kararını eleştiren Akbaşoğlu, "Hiçbir yaptırım bizi milli hedeflerimizden alıkoyamaz. Hedeflerimize daha kısa sürede ulaşmamızı sağlar. Yaptırımlar bize vız gelir tırıs gider" diye konuştu.

İŞTE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN YALANLARI VE GERÇEKLER!

İDDİA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası'nın değerinin 20 milyar dolar olduğunu iddia etti.

GERÇEK: Türkiye'de bu değere ulaşan bir şirket olmadığı bildirildi.





İDDİA: Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası'nın Katar Ordusu'na satıldığını öne sürdü ve "Sen kalkıyorsun Katar ordusuna satıyorsun" iddiasında bulundu.

GERÇEK: Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası Katar ordusuna satılmadı. Fabrikanın mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığı'nda bulunuyor. Fabrikanın işletme hakkı 25 yıl süre ile BMC'ye verildi. Arifiye Tank Palet Fabrikası'yla ilgili her türlü denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığı'na ait.



İDDİA: Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası için gizli kararname çıkardığını savundu.



GERÇEK: Gizli kararname iddiası gerçeği yansıtmıyor. 14 Mayıs 2019 tarihli 1105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı bulunuyor. Kararın içeriğine ilişkin tüm bilgiler de kamuoyuyla paylaşıldı.

İDDİA: Kemal Kılıçdaroğlu, "(Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası'nı) Biz fabrikayı onlara (Katarlılara) teslim ediyoruz" iddiasında bulundu.



GERÇEK: Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası, Katarlılara teslim edilmiyor. Fabrikanın işletme hakkının 25 yıl süre ile BMC'ye verildi.



Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı geçmişte yaşanan örneklerde açıkça görülüyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Alman firmasıyla Kayseri Uçak Fabrikası açıldı. Adnan Menderes'in başbakanlığı döneminde Atom Enerjisi İşbirliği Antlaşması imzalandı. Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde tank modernizasyonu ile ilgili sözleşme İsrail firmasıyla imzalandı.

"SANA BURADAN EKMEK ÇIKMAZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı"nda önemli açıklamalarda bulunmuş, Tank Palet fabrikası üzerinden TSK'yı hedef alan sözlere sert tepki göstermişti. Erdoğan, "Kaç kez şu Sakarya'daki palet-tank fabrikasıyla, her şeyi ortaya koyduğumuzda bunu konuşuyor. Ya sana buradan ekmek çıkmaz" demişti.