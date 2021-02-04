Prof. Dr. Levent Eraslan uyardı: Clubhouse terör örgütlerinin iletişim ağı olabilir

Pandemi ile beraber dünyada yaklaşık 1 milyar öğrenci ve 300 milyon öğretmenin dijital eğitim süreci ile tanıştığını ifade eden Prof. Dr. Levent Eraslan, "Kullandığımız sistemin adı uzaktan eğitim değil dijital eğitim. Çünkü fiziki olarak farklı yerlerde eğitim almanın çok ötesinde bir şey yapıyoruz. Öğrenme nesneleri, üç boyutlu öğrenme araçları, animasyonlar grafikler o yüzden bu sürecin adı dijital eğitim. Bahçeşehir Eğitim kurumları bu süreçte dijital atak yaptılar. Metodbox adı verilen bir platformda eğitimlerine devam ediyorlar. Bu kurum süreç içerisinde bir dijital eğitim kültürüne sahip. 2000'li yılların başında kurucusu Enver Yücel Giresun'un bir köyünden İstanbul'a uzaktan eğitim uygulaması yaptırmış. Böyle bir çalışmaya girmiş, Apple'da anlaşmalar yapmış, okullarda bu tarz yeni farklılıklar ortaya koymuş bir eğitim lideri. O yüzden bu kurumlarda bu başarıyı görüyoruz. Bahçeşehir Eğitim kurumları çağın tüm özelliklerini eğitim sürecine yansıtmaktadır" açıklamasında bulundu.