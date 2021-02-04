Kemal Kılıçdaroğlu Boğaziçi olaylarında polis aracına saldıranları savundu! "Bir yeri mi tahrip ettiler?"

Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NE YAPILAN ATAMA DOĞRU DEĞİLDİR"

"Bütün evlatlar bizim evlatlarımızdır. Bütün evlatlarımızın çok iyi yetişmesini isteriz. Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan atama doğru değildir. Orada hocalar karşı çıkıyor, öğrenciler karşı çıkıyor. Rektör çalışma arkadaşı istiyor, kimse onunla çalışmak istemiyor. Olmuyorsa ayrılırsınız. O görevde olmak ne katacak size. Üniversite kabul etmiyor, doğru değil diyor. Diyor ki; bu atanan kişi üniversitenin standartlarına göre profesör olamaz. Hepimizin düşünmesi lazım."