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Kemal Kılıçdaroğlu Boğaziçi olaylarında polis aracına saldıranları savundu! "Bir yeri mi tahrip ettiler?"

Gezi'de olduğu gibi Boğaziçi olaylarında da polise saldıranların destekçisi CHP Genel Başkanı oldu. Basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, terör faaliyetlerinde bulundukları ortaya çıkan kişileri "Cam çerçeve mi kırdılar. Bir yeri mi tahrip ettiler. Toplantı ve gösteri yaptılar" sözleriyle savundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
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CHP Genel Başkanı , Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. İki lider görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasının gündem maddelerinden biri de Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan olaylardı. Kılıçdaroğlu, polis araçlarına saldıran eylemcileri savundu.

Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NE YAPILAN ATAMA DOĞRU DEĞİLDİR"

"Bütün evlatlar bizim evlatlarımızdır. Bütün evlatlarımızın çok iyi yetişmesini isteriz. Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan atama doğru değildir. Orada hocalar karşı çıkıyor, öğrenciler karşı çıkıyor. Rektör çalışma arkadaşı istiyor, kimse onunla çalışmak istemiyor. Olmuyorsa ayrılırsınız. O görevde olmak ne katacak size. Üniversite kabul etmiyor, doğru değil diyor. Diyor ki; bu atanan kişi üniversitenin standartlarına göre profesör olamaz. Hepimizin düşünmesi lazım."

"BİR YERİ Mİ TAHRİP ETTİLER"

Kılıçdaroğlu, eylemcilerin bir yere saldırmadıklarını ima ederek "Öğrenciler ne yaptı Allah aşkına? Cam çerçeve mi kırdılar. Bir yeri mi tahrip ettiler. Toplantı ve gösteri yaptılar. Bu anayasal hak. Haklarını arıyor bunlar. Bu çocuklara ben memleketimizin evlatları dedim." ifadelerine yer verdi.

"BU ÇOCUKLARI DİNLEMEK LAZIM"

CHP lideri açıklamasının devamında ise "Bir kişinin terörist sayılması için mahkeme kararı lazım. Terörist diyor. Eline silah mı aldı. Anayasanın verdiği hakkı kullanıyor. Anlayışla karşılamamız lazım. Yazıktır günahtır. Bu çocukları dinlemek lazım, konuşmak lazım. Bunlar bizim ülkemizin yetiştirdiği gençler." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını bahane eden ve başını CHP, HDP ile PKK, DHKP-C, MLKP'nin çektiği gruplar üniversite eylemlere başladılar. Her fırsatta polise saldıran gruplar daha sonra eylemler sırasında Kabe resminin üzerine şahmeran figürü ve LGBT paçavrası yerleştirerek halkın dini duygularına hakaret ettiler.

Boğaziçi Üniversitesi üzerinden ikinci bir Gezi kalkışması çıkarmayı planlayan gruplar, yurt dışından aldıkları desteklerle özellikle sosyal medyada dezenformasyon ve manipülasyona başvurarak güvenlik güçlerinin orantısız güç uyguladığı algısını yaratmaya çalıştı. Terör bağlantıları bulunan kişilerin de aralarında bulunduğu eylemciler önceki akşam da Kadıköy'de polis araçlarına saldırarak camlarını kırdı.

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