Son dakika: Gezi kalkışmasının sahiplerinden derin tuzak! Boğaziçi provokasyonunda yüzlerini gösterdiler

İngiliz basını, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine Melih Bulu'nun atanması bahanesiyle başlayan protestoları desteklemeye devam ediyor.

A HABER'DE DİKKAT ÇEKEN ANALİZ: ÖNCE GEZİ ŞİMDİ BOĞAZİÇİ! İKİNCİ GEZİ İÇİN DERİN TUZAK

Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan yasal rektör ataması bahane edilerek sokaklar karıştırılıyor, muhalefet partileri, terör örgütleri ve yurt dışından da gösterilere destek mesajları geliyor. Peki sokakları karıştıranlar kimler? Üniversiteler üzerinden planlan oyun ne? Gezi süreci ile bugün yaşananlar arasından benzerlik var mı? Detaylar analiz haberinde...

GUARDIAN GAZETESİ ÜSTÜ KAPALI DESTEK VERDİ

Guardian gazetesi, "Türkiye'de gösterilerin gün geçtikçe büyüdüğünü" belirterek, olayların yayılmasına yönelik üstü kapalı destek verdi. Boğaziçi Üniversitesi'ne "devlet onaylı bir rektörün atanmasıyla ilgili protestoların arttığı" aktarılırken, şu ifadeler kullanıldı:

ASLI OLMAYAN MANŞETLER ATIYORLAR: HÜKÜMETİN SIZMA GİRİŞİMİ

"Bulu'yu atama kararı, üniversite üyeleri tarafından demokratik olmadığı gerekçesiyle kınandı ve hükümetin ülkenin son sol eğilimli kurumlarından birine sızma girişimi olarak yorumlandı."

TÜRKİYE'Yİ KARIŞTIRMAK İÇİN VERİLEN AÇIK MESAJ: GEZİ'DEN BU YANA EN BÜYÜK AYAKLANMA

Gezi kalkışması benzeri ayaklanmanın hayalini dile getiren gazetenin haberinde, "2013 Gezi Parkı hareketinden bu yana Türkiye'deki en büyük sivil ayaklanma gösterilerinde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda bu hafta İstanbul'da en az 250, Ankara'da 69 kişi gözaltına alındı" denildi.

Ayrıca "gençlerin dinden uzaklaşmaya başladığı" şeklinde ifadelere yer verilerek, Türkiye hakkında kirli algı operasyonu oluşturulmaya çalışıldı.