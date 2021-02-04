Son dakika: Gezi kalkışmasının sahiplerinden derin tuzak! Boğaziçi provokasyonunda yüzlerini gösterdiler
Son dakika haberi... Türkiye'de ikinci bir Gezi olayları ile sokakları karıştırmak isteyenler, Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan meşru rektör atamasını bahane ederek öğrencileri sahaya sürdüler. Üniversiteli gençlerin arasına yerleştirilen terörle bağlantılı çok sayıda provokatör, kışkırtmalarda bulundu. Emniyet güçlerinin başarılı bir şekilde olayları kontrol altına alması, Gezi'nin sahiplerini tekrar harekete geçirdi. Dış basın, Gezi kalkışmasına verdiği desteği Boğaziçi provokasyonunda da açıkça gösteriyor. Son olarak İngiliz Basını Guardian gazetesi, Boğaziçi'nde yaşanan olaylarda hükümeti ve polisleri hedef tahtasına koyarak, terörle bağlantılı kişilerin çıkardığı ayaklamayı meşru gösterdi. Gazete haberinde Boğaziçi'ndeki gösterilere destek vererek "2013 Gezi Parkı hareketinden bu yana Türkiye'deki en büyük sivil ayaklanma" olarak nitelendirdi. Peki sokakları karıştıranlar kimler? Üniversiteler üzerinden planlan oyun ne? Gezi süreci ile bugün yaşananlar arasında nasıl bir benzerlik var? İşte yanıtı...
İngiliz basını, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine Melih Bulu'nun atanması bahanesiyle başlayan protestoları desteklemeye devam ediyor.
A HABER'DE DİKKAT ÇEKEN ANALİZ: ÖNCE GEZİ ŞİMDİ BOĞAZİÇİ! İKİNCİ GEZİ İÇİN DERİN TUZAK
Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan yasal rektör ataması bahane edilerek sokaklar karıştırılıyor, muhalefet partileri, terör örgütleri ve yurt dışından da gösterilere destek mesajları geliyor. Peki sokakları karıştıranlar kimler? Üniversiteler üzerinden planlan oyun ne? Gezi süreci ile bugün yaşananlar arasından benzerlik var mı? Detaylar analiz haberinde...
GUARDIAN GAZETESİ ÜSTÜ KAPALI DESTEK VERDİ
Guardian gazetesi, "Türkiye'de gösterilerin gün geçtikçe büyüdüğünü" belirterek, olayların yayılmasına yönelik üstü kapalı destek verdi. Boğaziçi Üniversitesi'ne "devlet onaylı bir rektörün atanmasıyla ilgili protestoların arttığı" aktarılırken, şu ifadeler kullanıldı:
ASLI OLMAYAN MANŞETLER ATIYORLAR: HÜKÜMETİN SIZMA GİRİŞİMİ
"Bulu'yu atama kararı, üniversite üyeleri tarafından demokratik olmadığı gerekçesiyle kınandı ve hükümetin ülkenin son sol eğilimli kurumlarından birine sızma girişimi olarak yorumlandı."
TÜRKİYE'Yİ KARIŞTIRMAK İÇİN VERİLEN AÇIK MESAJ: GEZİ'DEN BU YANA EN BÜYÜK AYAKLANMA
Gezi kalkışması benzeri ayaklanmanın hayalini dile getiren gazetenin haberinde, "2013 Gezi Parkı hareketinden bu yana Türkiye'deki en büyük sivil ayaklanma gösterilerinde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda bu hafta İstanbul'da en az 250, Ankara'da 69 kişi gözaltına alındı" denildi.
Ayrıca "gençlerin dinden uzaklaşmaya başladığı" şeklinde ifadelere yer verilerek, Türkiye hakkında kirli algı operasyonu oluşturulmaya çalışıldı.