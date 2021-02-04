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Çanakkale'de yazlık evlerine giden tıp öğrencisi Kaan Şimşek her yerde aranıyor

4'üncü sınıf öğrencisi ailesiyle yazlık evlerine gittiği 'nin ilçesi Kocaköy köyüne kayboldu. Kaan Şimşek’i jandarma komandoların da yer aldığı ekipler arıyor.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
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Çanakkale'de yazlık evlerine giden tıp öğrencisi Kaan Şimşek her yerde aranıyor

ilçesi Kocaköy köyü sahilinde bulunan yazlık evde ailesi ile kalan 4'üncü sınıf öğrencisi , dün akşam saat 17.00 sıralarında, evlerinin yakınında basketbol oynadı.

Ancak Şimşek'i bir daha gören olmadı. Akşam olmasına rağmen oğullarının eve dönmemesi üzerine endişelenen - çifti, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ve ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Sabaha kadar devam eden arama çalışmalarda, Kaan Şimşek'in izine rastlanamadı.

Jandarma komandolarının da görev aldığı arama kurtarma çalışmalarında iz takip köpeği de kullanılıyor. Ekipler, bölgeyi havadan dronla görüntülüyor.

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