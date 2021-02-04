Çanakkale'de yazlık evlerine giden tıp öğrencisi Kaan Şimşek her yerde aranıyor
Hacettepe Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek ailesiyle yazlık evlerine gittiği Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kocaköy köyüne kayboldu. Kaan Şimşek’i jandarma komandoların da yer aldığı ekipler arıyor.
GÜNDEM DHA
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Ayvacık ilçesi Kocaköy köyü sahilinde bulunan yazlık evde ailesi ile kalan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek, dün akşam saat 17.00 sıralarında, evlerinin yakınında basketbol oynadı.
Ancak Şimşek'i bir daha gören olmadı. Akşam olmasına rağmen oğullarının eve dönmemesi üzerine endişelenen Mükremin-Nadire Şimşek çifti, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
Sabaha kadar devam eden arama çalışmalarda, Kaan Şimşek'in izine rastlanamadı.