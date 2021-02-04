Kadıköy'deki vandallıkta terör detayı! Polis araçlarına saldırıp konteynerleri ateşe vermişlerdi
Son dakika haberi: Boğaziçi Üniversitesi’ne Rektör atamasının ardından çıkan olaylara destek vermek için geçtiğimiz salı günü, Kadıköy’de düzenlenen eylemlerde polis araçlarını taşlayarak, çöp konteynerlerini devirip ateşe veren 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişinin öğrenci olmadığı ve daha önceki tarihlerde, PKK, MLKP ve DHKP-C’nin de arasında bulunduğu farklı terör örgütlerinin sokak eylemlerine katıldıkları iddia edildi. Bu kapsamda eylemde gözaltına alınan 23 kişi de adliyeye sevk edildi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi olaylarıyla ilgili gözaltına alınan terör örgütü üyelerine 'Evlat' diyerek çağrıda bulunmuştu.
Boğaçizi Üniversitesi'nde rektör atamasının ardından, üniversitede başlayan eylemler, geçtiğimiz Salı günü Kadıköy Rıhtım da devam etti. Burada yasaklanmasına rağmen toplanan eylemcileri polis ekipleri dağılmaları için uyardı.
Bu uyarılar sırasında, bazı eylemciler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün polis ciplerine tekme ve taşlarla saldırdı. Eylemciler çöp konteynerlerini yola devirerek ateşe vermişti.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden, polis araçlarına taş atan, polislere mukavemet eden ve çöp konteynerlerini ateşe veren bazı eylemcilerin kimliklerini belirledi.
TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SOKAK EYLEMLERİNE KATILMIŞLAR
Polis tespitini yaptıktan sonra operasyonda, Y.A.K., N.E., M.C.D., Ö.Ş., A.K. gözaltına alınırken, kimlikleri belirlenen 3 kişinin arandığı bildirildi. Gözaltına alınan kişilerin daha önceki tarihlerde, PKK, MLKP ve DHKP-C olmak üzere farklı terör örgütlerinin sokak eylemlerine katıldıklarının belirlendiği iddia edildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Yapılan operasyonla ilgili de İstanbul Valiliği, yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs girişinde 01Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan yasa dışı gösterilerde güvenlik güçlerine mukavemet eden bazı şahısların gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla 02 Şubat 2021 Salı günü Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanan ve yasa dışı eylem yapan şahıslardan; Emniyet mensuplarının kullandığı araçları taşlayan, güvenlik güçlerine görev yapılmasını engellemek için saldırılarda bulunan, çöp konteynırlarını devirip yakan ve çevreye zarar veren (8) şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik bugün İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştirilen çalışmalarda; Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda (Y.A.K.), (N.E.), (M.C.D.), (Ö.Ş.), (A.K.) isimli (5) şüpheli şahıs yakalanmıştır. (3) şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." denildi.
Kadıköy'deki eylemler sırasında Emniyetteki sorguları tamamlanan 23 kişi de adliyeye sevk edildi.