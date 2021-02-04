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Dijital faşizm nedir? Verilerimiz ne kadar güvende? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Bugün sosyal medya platformlarından ’un kuruluş yıl dönümü. Tüm dünyanın kullandığı bu sosyal medya platformları ne kadar güvenilir ya da kullanıcılar ne kadar güvende? Sosyal medyanın son günlerdeki keyfi sansür uygulamalarını ve özel verilerin ne kadar güvende olduğunu canlı yayınına katılan SODİMER Başkanı Prof. Dr. değerlendirdi. Prof. Dr. Levent Eraslan, “Dijital mecraların hiç birinde bizim verilerimiz güvende değil. Çok kısa ve net bir olay bu.” dedi.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
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Başkanı Prof. Dr. , "Türkiye sosyal medyayı seven bir ülke. Nüfusun yüzde 64'ü sosyal ağlarda ve bu ciddi bir rakam." dedi ve sosyal medya ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan açıklamalarından satır başları:

"Sansür süreçlerinde öne çıkan iki uygulama var. ABD Başkanı Trump'a karşı sansür uygulayan Twitter ve Facebook Türkiye'ye karşı çifte standart uyguluyor. Yaşanan olaylar bunu çok net ortaya koyuyor. Son dakikaya kadar Facebook temsilcilik açmadı. Twitter ise temsilcilik açmadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dönük olarak yaptıkları bir sansür uygulaması var. Bu yapılan bir haksızlıktır. Twitter kurucusu uygulamayı 'Özgürlükler alanı' olarak lanse ediyor ama tersi bir durum söz konusu.

İnsanlar eleştiriler yapabilir, argümanlar ortaya koyabilir ama (LGBT) koruma altında diye ifade ediliyor ve onlara dönük her mesajı engelliyorlar.

Bu duruma karşı bizlerin bir şey yapması gerekiyor. WhatsApp'a karşı dijital milli bir duruş sergiledik. Buradan kitlesel ayrılışlar karar değiştirmeye sebep oldu.

Bir bakana karşı bunu yapıyorsunuz da Türkiye düşmanı odakların ve terör örgütlerinin mesajlarını niye engellemiyorsunuz.

Bir çifte standart varsa bunun kurallarını ortaya koyun. Bakana yönelik küfür ve hakaretleri görmezden gelip attığı bir tweeti karşı böyle bir vurgu yapıyorsunuz. Bu çok net bir çifte standarttır. Batı'nın zaten bu yapısını hep görüyoruz biz. Dijital mecraların hiç birinde bizim verilerimiz güvende değil."

Dijital faşizm nedir? Verilerimiz ne kadar güvende? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi DİJİTAL FAŞİZM NEDİR? VERİLERİMİZ NE KADAR GÜVENDE? UZMAN İSİM A HABER’DE DEĞERLENDİRDİ
Prof. Dr. Levent Eraslan uyardı: Clubhouse terör örgütlerinin iletişim ağı olabilir PROF. DR. LEVENT ERASLAN UYARDI: CLUBHOUSE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İLETİŞİM AĞI OLABİLİR

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