Dijital faşizm nedir? Verilerimiz ne kadar güvende? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Bir çifte standart varsa bunun kurallarını ortaya koyun. Bakana yönelik küfür ve hakaretleri görmezden gelip attığı bir tweeti karşı böyle bir vurgu yapıyorsunuz. Bu çok net bir çifte standarttır. Batı'nın zaten bu yapısını hep görüyoruz biz. Dijital mecraların hiç birinde bizim verilerimiz güvende değil."

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