Türkiye'ye temsilci atamayan Twitter ve Pinterest'e reklam yasağı

Platformlarla reklam sözleşmesi yapılamayacak. Bu sitelere reklam bedeli olarak para ödenemeyecek.

Temsilcilik açmayan sosyal medya şirketleri, reklam cezasının ardından da internet sitelerine erişimi zorlaştıracak 'bant daraltma' yaptırımı ile karşılaşacak.

1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile sosyal medya devlerine "Türkiye'de temsilci atama zorunluluğu" getirilmişti.

40 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişimi Kurumu (BTK) tarafından temsilci atamayan şirketlere 40 milyon liralık idari para cezası kesilmiş ve tebliğ edilmişti.

GÖZLER TWITTER'A ÇEVRİLDİ

Aralarında YouTube, TikTok, Linkedin ve Dailymotion'un da bulunduğu sosyal medya ağları Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etmişti.

Ancak Facebook ve bünyesinde bulunan Instagram'ın yanı sıra, Twitter, Periscope ve Pinterest gibi şirketler bu konuda adım atmadı.

Şimdi gözler bu şirketlere çevrildi.