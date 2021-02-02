İstenmeyen mesaja onayda geri sayım: E-Devlet'ten yapılacak! Son gün 15 Şubat





ŞİKAYET EDİLEBİLİR

Avukat İlker Taner ise, İYS ile onaysız ticari elektronik ileti gönderiminin engellenmesi ve istenmeyen SMS trafiğinin azaltılmasının hedeflendiğini kaydetti. Taner, sözlerini şöyle sürdürdü: "İYS'den önce de ticari elektronik ileti gönderilmesi için onay alınması zorunluluğu vardı. Bu nedenle ticari elektronik ileti göndermek için onay alınma zorunluluğunun İYS ile getirildiği yönündeki yorumlar doğru değil.



Ayrıca devam eden abonelik, üyelik, borç hatırlatma, teslimat gibi durumlarda gönderilen iletiler için önceden onay alınma zorunluluğu yok. Ancak firmalar İYS'de alıcıların yaptığı tercih değişikliklerine uygun hareket etmek zorunda. Bunu yapmayanlar idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Yine kendisine hukuka aykırı şekilde ticari elektronik ileti gönderildiğini düşünen kişiler, İYS öncesinde olduğu gibi Ticaret İl Müdürlüğü nezdinde şikayette bulunabilir. Şikayet, e-devlet veya İYS üzerinden de yapılabilir" dedi.

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