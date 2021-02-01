Başkan Recep Tayyip Erdogan, Türk mühendisler tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile Kabine toplantısının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti.

Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz. https://t.co/RgPmxgnIBZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 1, 2021

"KABİNE TOPLANTIMIZA GİDİYORUZ"

Başkan Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli açıklamalar:

Böyle bir araca sahip olmak ülkemiz için bir iftihar. Yapay zeka olarak yayalara ve trafik kurallarına duyarlı. Ülkemiz içinde hayırlı olsun.

KÜLLİYE'DE KULLANILACAK

Külliye'de misafirlerimizi karşılamada çok ses getirecek.