01 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Elektrikli sürücüsüz otobüs tanıtılıyor! İlk yolcusu Başkan Erdoğan

Son dakika: Elektrikli sürücüsüz otobüs tanıtılıyor! İlk yolcusu Başkan Erdoğan

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk mühendislerin ürettiği aracı test ediyor. , sosyal medya paylaşımında "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2021 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
ABONE OL
Son dakika: Elektrikli sürücüsüz otobüs tanıtılıyor! İlk yolcusu Başkan Erdoğan

Başkan Recep Tayyip Erdogan, Türk mühendisler tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile Kabine toplantısının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti.

AHaber CANLI YAYIN

"KABİNE TOPLANTIMIZA GİDİYORUZ"

Başkan Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli açıklamalar:

Böyle bir araca sahip olmak ülkemiz için bir iftihar. Yapay zeka olarak yayalara ve trafik kurallarına duyarlı. Ülkemiz içinde hayırlı olsun.

KÜLLİYE'DE KULLANILACAK

Külliye'de misafirlerimizi karşılamada çok ses getirecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA