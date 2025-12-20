İran’a yeni saldırı mı olacak? Netanyahu kanlı planı Trump’a sunacak

(Foto: AA)

Habere göre, İsrail'in haziranda İran'a yönelik saldırılar öncesinde ABD'ye dört saldırı planı sunduğunu iddia eden bir kaynak, Oval Ofis'te sunulan planların İsrail'in tek başına saldırısı, İsrail saldırısına ABD'nin sınırlı desteği, ABD-İsrail ortak saldırısı ve ABD'nin tek başına saldırı düzenlemesi seçeneklerini içerdiğini ve Trump'ın "ortak operasyona" karar verdiğini ileri sürdü.

Netanyahu'nun Trump'a yine benzer seçenekler sunabileceği iddia edildi.

⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

Nisan ve Ekim 2024'te İran'a saldırılar düzenleyen İsrail, ülkenin hava savunma sistemlerini hedef almıştı.

İsrail, 13 Haziran'da ise İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılara başlamıştı.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölmüştü.

İsrail'e destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef almıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının en az 627, yaralı sayısının da 4 binden fazla olduğunu bildirmişti.

İran'ın misilleme olarak düzenlediği füze saldırılarında İsrail'in yaptığı açıklamaya göre, 28 kişi ölmüş, 1272 kişi yaralanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.