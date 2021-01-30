CHP'de istifalar devam edecek mi? Kabe üzerinden çirkin provokasyon! Usta isim A Haber’de değerlendirdi

CHP'nin son kurultayını ele alarak değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım olur. O kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birçok delegeyi de şaşırtan 'Dostlarımızla iktidar olacağız.' gibi bir kavramsallaştırma ortaya koydu. Bu CHP içerisindeki derin çatlağın ifade edildiği bir cümleydi. CHP'nin kuruluş felsefesinden sapmayı gösteriyor. Partinin temel ilkelerini sorgulatacak kadar HDP ile yan yana durarak aslında dışarıdan beklenen desteğe de mesaj verilmiş oluyor.