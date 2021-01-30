30 Ocak 2021, Cumartesi
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CHP'de istifalar devam edecek mi? Kabe üzerinden çirkin provokasyon! Usta isim A Haber’de değerlendirdi

Genel Başkanı 'na mektup yazarak parti içerisindeki eleştirilerini dile getiren milletvekilleri , ve , partiden istifa ettiklerini açıkladı.  Kabe üzerinden çirkin bir provokasyona sahne oldu. resmi yere koyularak bayrağı yerleştirildi. Gündemdeki konuları canlı yayınına konuk olan Ankara temsilcisi değerlendirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Okan Müderrisoğlu'nun A Haber canlı yayınındaki açıklamalarından satır başları:

"'de 3 milletvekilinin istifası beklenen bir durumun son sahnesine tanık olduk. Bu konu görünenin ötesinde derin şekilde ele alınması gereken bir durumdur. CHP istikameti, iş birlikleri ve hedefleri bakımından test niteliğinde önemli bir aşamayı ifade ediyor.

CHP'nin son kurultayını ele alarak değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım olur. O kurultayda CHP Genel Başkanı , birçok delegeyi de şaşırtan 'Dostlarımızla iktidar olacağız.' gibi bir kavramsallaştırma ortaya koydu. Bu CHP içerisindeki derin çatlağın ifade edildiği bir cümleydi. CHP'nin kuruluş felsefesinden sapmayı gösteriyor. Partinin temel ilkelerini sorgulatacak kadar ile yan yana durarak aslında dışarıdan beklenen desteğe de mesaj verilmiş oluyor.

CHP içerisinde daha net ve sert sorgulamalar ve söylemler başlayacağını bunun kademeli olarak çözülmeye yol açabileceğini düşünüyorum. Seçime yakın bu partide artık gelecek görmeyenlerin kopacağını öngörmek mümkün.

BOĞAZİÇİ'NDE KABE PROVOKASYONU

Siyasal ve toplumsal olarak yumuşak karın yapılmaya çalışılıyor. Bir hareketlilik üretilmeye çalışılan merkez konumunda. Rektör atamasıyla başlayan sürecin bir başka aşamaya geldiğini ve herkesin hassas olduğu konu üzerinden provokasyona dönüşmesi öyle tesadüfi bir durum değildir.

Toplumun bir kesimini kısa vadede doğrudan doğruya hareketlendirip sonra buna karşıtlık üretmeyi amaçlayan bana göre sinsi iç ve dış ayaklarının düşünülmesi gereken bir olay olduğunu düşünüyorum. Orta zekada biri inanca yönelik yapılan hakaretin ya da saygısızlığın büyük tepki çekeceğini çok iyi bilir. Bu son girişimi masumane olarak değerlendiremeyiz.

SEÇİLMİŞ LİDERE HAKARETE NEDEN SESSİZLER?

Cumhurbaşkanı , dijital zorbalığın açık hedeflerinden biri. Bu sosyal medya mecralarının aslında birer şirket olduğunu, operasyonel kabiliyetlerinin olduğunu o merkezlerin tercih ve yönlendirmeleriyle çok sayıda kararın alınabildiğini farklı ülkelerde tatbik edildiğini biliyoruz.

'de Trump'a resmen dijital ambargo uygulayan böyle bir yapının açık hakaret ve bir ülkenin liderini eleştiri sınırlarının ötesinde hedef almaya yönelik bu organize faaliyet karşısında duyarsızlığını hem not etmek hem de şaşırtıcı olmadığını bilmek gerekir. Bu konuda gerçekten tedbir almak ve toplumun düşünmesini sağlamak gerekir."

CHP'de istifalar devam edecek mi? Kabe üzerinden çirkin provokasyon! Usta isim A Haber’de değerlendirdi CHP'DE İSTİFALAR DEVAM EDECEK Mİ? KABE ÜZERİNDEN ÇİRKİN PROVOKASYON! USTA İSİM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

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