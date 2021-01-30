Boğaziçi'nde Kabe'ye saygısızlığa tepkiler çığ gibi büyüyor! “Ebreheden ne farkınız kaldı?”

"BU SAPKINLIK HAKETTİĞİ CEZAYI ALACAKTIR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Kıblemiz Kabe'ye yapılan saygısızlık ne ifade özgürlüğüdür ne de eylem hakkı. Bu sapkınlık hem kanun önünde hem de maşerî vicdanda hakettiği cezayı alacaktır. Sizin müflis niyetleriniz ve menfur eylemleriniz gaflettir, dalalettir, hüsrandır. Kabe Kutsalımızdır"