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30 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Boğaziçi'nde Kabe'ye saygısızlığa tepkiler çığ gibi büyüyor! “Ebreheden ne farkınız kaldı?” Boğaziçi'nde Kabe'ye saygısızlığa tepkiler çığ gibi büyüyor! “Ebreheden ne farkınız kaldı?” SON DAKİKA HABERİ: Boğaziçi'nde Kabe'ye yapılan büyük saygısızlığa tepkiler çığ gibi büyüyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT renkleri kullanılarak hazırlanan Kabe fotoğrafının yere serildiğini gösteren görüntülerin ardından sosyal medyada "Kabe Kutsalımızdır" hashtag'i açıldı. Toplumun her kesiminden birçok kişi mukaddes mekanımız Kabe'ye yapılan saygısızlığı sosyal medyadan sert bir dille kınadı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da tepki gösterenler arasındaydı. Prof. Dr. Hatipoğlu, "Ebreheden ne farkınız kaldı?" cümleleriyle mesajını iletti. Giriş Tarihi: 30.01.2021 18:11 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 18:26 SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT renkleri kullanılarak hazırlanan Kabe fotoğrafının yere serildiğini gösteren görüntüler ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla alakalı resen soruşturma başlatmıştı. GALERİ DEVAM EDİYOR
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise yapılan saygısızlıkla alakalı olarak "Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes mekânı, kıblemiz Kabe'ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağız ve bu saygısızlığı yapanlar hakkında yasal yollara başvuracağız" ifadelerini kullanmıştı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafına yapılan saygısızlıkla alakalı sosyal medyada "Kabe kutsalımızdır" hashtag'i açıldı. Toplumun her kesiminden birçok kişi mukaddes mekân Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınadı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da tepki gösterenler arasındaydı. Prof. Dr. Hatipoğlu, "Ebreheden ne farkınız kaldı?" diye seslendi.
İşte sosyal medyadaki kınama mesajlarından bazıları: "KABEYE YAPILAN SAYGISIZLIĞI KINIYORUM"
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop: "Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum. Bu tür menfur eylemlerin üniversitelerimizin saygınlığına gölge düşürmesine izin verilmemelidir. Hukukun gereği yapılacak failler gereken cezayı alacaktır."
"BU SAPKINLIK HAKETTİĞİ CEZAYI ALACAKTIR"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Kıblemiz Kabe'ye yapılan saygısızlık ne ifade özgürlüğüdür ne de eylem hakkı. Bu sapkınlık hem kanun önünde hem de maşerî vicdanda hakettiği cezayı alacaktır. Sizin müflis niyetleriniz ve menfur eylemleriniz gaflettir, dalalettir, hüsrandır. Kabe Kutsalımızdır"