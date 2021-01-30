30 Ocak 2021, Cumartesi
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Başkan Erdoğan, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip , Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı ’ı ’nde kabul etti. Öte yandan bu kabul öncesi , Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Başkan Erdoğan, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat’ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Başkan Recep Tayyip , Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı 'nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da hazır bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ARMİN LASCHET'E TEBRİK TELEFON

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, , görüşmede, Armin Laschet'i CDU Genel Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Şansölye Angela Merkel'le tesis ettikleri yakın ve samimi iş birliğini Armin Laschet'le de sürdüreceklerini belirten Başkan Erdoğan, Armin Laschet'in Türkiye-Almanya ilişkilerinin geliştirilmesine ve Türk toplumuna yönelik müspet tutumunu yeni görevi sırasında da devam ettireceğine inandığını söyledi.

Türkiye ve Almanya'nın her alanda emsalsiz ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Almanya ile güçlü ekonomik bağları bulunduğunu, bu çok yönlü ve köklü ilişkilerin geliştirilmesine özel önem atfettiklerini dile getirdi.

ALMANYA'DAKİ TÜRK VARLIĞINA VE CAMİLERE YÖNELİK ARTAN SALDIRILARA KARŞI ÖNLEM

Türk toplumunun Almanya'nın ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel hayatına katkılarına işaret eden Başkan Erdoğan, Almanya'daki Türk varlığına ve camilerine yönelik artan saldırılara karşı gerekli önlemleri alınması, olayların titizlikle soruşturulması ve faillerin adalet önüne çıkarılması noktasında Alman yetkililere güvendiklerini ifade etti. Başkan Erdoğan, DİTİB'in ve Türk din görevlilerinin başarılı çalışmalarla özellikle radikalleşme ve aşırılığın önlenmesindeki kritik rollerinin gözardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Armin Laschet'in önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin somut ve olumlu bir gündem temelinde ilerletilmesi yönünde gayret sarf edeceğini de ümit ettiğini belirten Başkan Erdoğan, Almanya'da eylül ayında gerçekleştirilecek genel seçimlerde Armin Laschet'e ve partisine başarılar diledi.

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