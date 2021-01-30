30 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine sert tepki

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine sert tepki

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2021 10:24
Güncelleme:30.01.2021 10:27
Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Boğaziçi Üniversitesi’nde sapkın bir grubun kıblemiz Kabe’ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz. Kabe insanlık değerlerinin zirvesidir. Hiçbir çirkinlik Kabe’ye zarar veremez. Bilimin ve değerlere saygının hakim olması gereken üniversitede gerçekleşen bu eylem bir provokasyondur." diyerek sert çıktı.
Boğaziçi provokasyonuna çok sert tepki!
Boğaziçi provokasyonuna çok sert tepki!
İnanılmaz taktik! Bomba düzeneğiyle yakalandı!
İnanılmaz taktik! Bomba düzeneğiyle yakalandı!
Habertürk canlı yayınında skandal sansür!
Habertürk canlı yayınında skandal sansür!
Adana'da 90 firari için şafak operasyonu!
Adana'da 90 firari için şafak operasyonu!
Korkunç! Anne kızın feci sonu
Korkunç! Anne kızın feci sonu
Korsan baskınından kurtulmuşlardı! İstanbul'a geldiler
Korsan baskınından kurtulmuşlardı! İstanbul'a geldiler
Habertürk canlı yayınında sansür rezaleti!
Habertürk canlı yayınında sansür rezaleti!
Korsan saldırısına uğrayan denizciler Türkiye yolunda!
Korsan saldırısına uğrayan denizciler Türkiye yolunda!
Son dakika: Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı!
Son dakika: Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı!
CHP'de ulusalcılar ayaklandı!
CHP'de ulusalcılar ayaklandı!
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması!
Daha Fazla Video Göster