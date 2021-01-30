"ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK'ÜN AİLESİNİN YÜZÜNE NASIL BAKACAKSINIZ?"

Vali, kaymakam ve hakimleri hedef alan skandallar partisi CHP'nin bir ilçe başkanı da 15 Temmuz Şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'i mahkemeye vermişti. Şehit babasına açtıkları davaya CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ise bir otobüs partiliyle gelerek gövde gösterisi yapmıştı. CHP'nin şehit aileleri ile şehit savcıların yüzüne bakacak halinin kalmadığını belirten Yahya Kemal Yiğit; "18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde şehitlikte yapılan törende ben CHP'li heyete HDP ile ittifakları nedeniyle tepki gösterdim. Ya onlar gidecek ya ben dedim. Bana dava açtılar.bana da militan dediler. Şimdide devlet görevlilerine militan yaftalaması yaptılar. CHP'lilere sormak istiyorum şehit ailelerinin yüzüne nasıl bakacaksınız? Savcı Selim Kiraz'ın Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün ailesinin yüzüne nasıl bakacaksınız. Bu millet binlerce şehit verdi. O şehitlerin ailelerinin yanına artık nasıl gideceksiniz" diye konuştu.

"CHP'YE GÖRE VATANSEVERLER MİLİTAN, MİLİTANLAR İSE VATANSEVER"

CHP'nin HDP'ye karşı serce, şehit ailelerine, valilere ve kaymakamlara karşı ise şahin kesildiğini ifade eden Şehit Babası Yahya Kemal Yiğit; "CHP'ye göre şehit babası, vali, kaymakam ve hakimler militan YPG'li teröristler ise vatanlarını savunan vatanseverler.