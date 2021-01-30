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Şehit babasından Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: CHP’ye göre vatanseverler militan, militanlar ise vatansever

 Şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in Babası ,  Lİderi 'nun, partisinin Meclis grup toplantısında Yargıtay üyeleri ile vali ve kaymakamlara yönelik 'hepiniz militansınız' sözlerine sert tepki gösterdi. Şehit babası, "CHP'ye göre bu vatanın valisi, kaymakamı, şehit babası militan ama YPG'li teröristler vatansever" dedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Şehit babasından Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: CHP’ye göre vatanseverler militan, militanlar ise vatansever

eski Milletvekili 'in katıldığı bir televizyon kanalında "vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan" şeklindeki tepki çeken açıklamalarına CHP Lideri 'nun da katılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. 'de CHP'li ilçe başkanının 'de bir ilki gerçekleştirerek mahkemeye verdiği şehidinin babası , CHP'den yükselen skandal militan açıklamasını değerlendirdi.

"AMAÇ TACİZ VE TECAVÜZLERİ ÖRTBAS ETMEK"
CHP eski milletvekili Berhan Şimşek'in Vali, kaymakam ve yargıçlara yönelik militan açıklamasına Kılıçdaroğlu'nun da katılmasının şaşırılacak bir yanını olmadığını belirten Şehit Babası Yahya Kemal Yiğit, CHP'nin asıl amacının parti içindeki taciz ve tecavüz olaylarını örtbas etmek olduğunu söyledi. CHP'nin bu tür çıkışlarına artık alıştıklarını belirten Yahya Kemal Yiğit; "CHP' artık iki yüzü değil 12 yüzü değil 12 yüzü ortaya çıktı. Artık bu milleti böyle açıklamalarla oyalayamazlar. Bu millet artık her şeyi biliyor. CHP'nin amacı militan açıklamalarıyla partideki taciz ve tecavüz olaylarını unutturup örtbas etmek" dedi.

"ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK'ÜN AİLESİNİN YÜZÜNE NASIL BAKACAKSINIZ?"
Vali, kaymakam ve hakimleri hedef alan skandallar partisi CHP'nin bir ilçe başkanı da Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'i mahkemeye vermişti. Şehit babasına açtıkları davaya CHP Kayseri İl Başkanı ise bir otobüs partiliyle gelerek gövde gösterisi yapmıştı. CHP'nin şehit aileleri ile şehit savcıların yüzüne bakacak halinin kalmadığını belirten Yahya Kemal Yiğit; "18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde şehitlikte yapılan törende ben CHP'li heyete HDP ile ittifakları nedeniyle tepki gösterdim. Ya onlar gidecek ya ben dedim. Bana dava açtılar.bana da militan dediler. Şimdide devlet görevlilerine militan yaftalaması yaptılar. CHP'lilere sormak istiyorum şehit ailelerinin yüzüne nasıl bakacaksınız? Savcı Selim Kiraz'ın Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün ailesinin yüzüne nasıl bakacaksınız. Bu millet binlerce şehit verdi. O şehitlerin ailelerinin yanına artık nasıl gideceksiniz" diye konuştu.

"CHP'YE GÖRE VATANSEVERLER MİLİTAN, MİLİTANLAR İSE VATANSEVER"
CHP'nin 'ye karşı serce, şehit ailelerine, valilere ve kaymakamlara karşı ise şahin kesildiğini ifade eden Şehit Babası Yahya Kemal Yiğit; "CHP'ye göre şehit babası, vali, kaymakam ve hakimler militan YPG'li teröristler ise vatanlarını savunan vatanseverler.

Bunların bu tür söylemleri yeni değil. Sezgin Tanrıkulu bir zamanlar İngiltere'de basın toplantısı düzenleyip "Biz PYD' yi YPG' yi terör örgütü olarak görmüyoruz, kendi vatanını savunan silahlı bir güç olarak görüyoruz diye beyanat vermişti. CHP eski Milletvekili Eren Erdem "Türkiye ile İran savaş yapsa İran'dan yana olurum" diye demeç vermişti. CHP Milletvekili Tayyip Erdoğan gitsin de ben öleyim canımı vereyim diyor. Peki Selahattin Demirtaş, Diyarbakır meydanına sayın Apo'nun heykelini dikeceğiz demiyor muydu?. Bunları Kılıçdaroğlu bilmiyor mu? HDP'li milletvekili o keleşi size çevirmeyi biliriz demedi mi? Bir başka HDP'li vekil biz sırtımızı PKK'ya PYD'ye dayadık demiyor muydu? Bunları bilmiyorlar mı biliyorlar. Çünkü CHP'nin onlara HDP'ye kulakları sağır gözleri kör olmuş durumda. Ama bize gelince şahin kesiliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi imanın varsa imkan da var. Biz onlardan korkmuyoruz. Çünkü biz haklı davamızı savunmaya mecburuz. Bizim başka vatanımız yok" dedi.

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