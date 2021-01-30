Milli Eğitim Bakanı Selçuk binlerce öğrenciye müjdeyi verdi! Tablet başvurusu yapan öğrenciler dikkat
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Onay işaretli oy sandığı Ocak ayı bitmeden söz verdiğimiz gibi 500.000 tabletin dağıtımını tamamladık, Yeni hedefimiz, Şubat'ta 100 bin tableti daha çocuklarımıza ulaştırmak. Hep birlikte daha fazlasını başaracağız" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sevindiren gelişmeyi duyurdu. Bakan Selçuk, yeni tablet dağıtımı yapılacağını açıkladı. Ocak ayı bitmeden 500.000 tabletin dağıtımını tamamladığını belirten Bakan Selçuk, şubat ayında 100.000 tabletin daha öğrencilere dağıtılacağını söyledi. İşte detaylar...
YENİ TABLET DAĞITIMI MÜJDESİ!
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Ocak ayı bitmeden söz verdiğimiz gibi 500.000 tabletin dağıtımını tamamladık. Yeni hedefimiz, Şubat'ta 100 bin tableti daha çocuklarımıza ulaştırmak. Hep birlikte daha fazlasını başaracağız" ifadelerini kullandı.
YENİ TABLET DAĞITIMI İLE 6. FAZ TAMAMLANACAK
MEB öğrenciler için ücretsiz bir şekilde tablet dağıtımında sona doğru yaklaştığını ifade etmişti. İhtiyaç sahibi olan öğrenciler için eğitim bilişim ağında EBA dersleri için sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için ortalama olarak 500 bin tablet dağıtımı yapılacak olduğunu dile getirdi. İllere göre belirlenen sayılarda gönderilen tabletler için 6. Faz dağıtımı tamamlanacak. Bu dağıtımlarda toplam 29 ilde 86 bin 330 cihaz dağıtımı yapılacak. Daha önce tamamlanan tabletler ile beraber verilen toplam tablet sayısı 400 bine yakın bir şekilde seviyeye ulaştı. Bakan Ziya Selçuk resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım hedeflerine göre çok yakın bir şekilde yer aldığını dile getirdi. Başvuruların nasıl yapılacak olduğu bir hayli merak ediliyor.
ÜCRETSİZ 100 BİN ADET TABLET DAĞITIMI YAPILACAK…
Milli Eğitim Bakanlığı okul yönetimleri ile il milli eğitim müdürlükleri aracılığı ile beraber tablet dağıtımlarının olacağı yönünde dikkatleri çekiyor. MEB bakanı Ziya Selçuk Ocak ayı sonuna kadar ortalama olarak 500 bin tablet öğrencilere dağıtımlarının yapılacak olduğunu dile getirdi. Tablet bilgisayar sayısı 400 bine kadar artış gösterdi. 31 Ocak tarihine kadar ortalama olarak 8 günlük süreç içerisinde 100 bin tablet daha çok ihtiyacı olan öğrenciler için ulaşımları olacak.
TABLET BAŞVURULARI NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 100 binlik dağıtımda olan önceki süreçlerindeki nasıl bir yol izlendiyse benzer bir şekilde tablet dağıtımları söz konusu olacak. İl milli eğitim müdürlükleri ihtiyaç sahibi olan öğrenciler için tespit edilmesinin ardından bizzat dağıtım süreçleri gözden geçirilecek. Dağıtımlar başvuru kriterlerine uygun bir şekilde yapılacak.
ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.
BELEDİYELERİN TABLET BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR
Bazı belediyeler de tablet kampanyası düzenlemeye başladılar. Belediyeler tarafından sağlanan tablet başvurusu için öğrenci adı soyadı, adresi bilgileri, veli bilgileri, okul sınıf bilgilerinin yazılması gerekiyor. İnternet üzerinden sağlanan başvuru formu tamamlandıktan sonra ücretsiz tablet başvuru işlemi gerçekleşiyor.