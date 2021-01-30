Milli Eğitim Bakanı Selçuk binlerce öğrenciye müjdeyi verdi! Tablet başvurusu yapan öğrenciler dikkat

YENİ TABLET DAĞITIMI İLE 6. FAZ TAMAMLANACAK

MEB öğrenciler için ücretsiz bir şekilde tablet dağıtımında sona doğru yaklaştığını ifade etmişti. İhtiyaç sahibi olan öğrenciler için eğitim bilişim ağında EBA dersleri için sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için ortalama olarak 500 bin tablet dağıtımı yapılacak olduğunu dile getirdi. İllere göre belirlenen sayılarda gönderilen tabletler için 6. Faz dağıtımı tamamlanacak. Bu dağıtımlarda toplam 29 ilde 86 bin 330 cihaz dağıtımı yapılacak. Daha önce tamamlanan tabletler ile beraber verilen toplam tablet sayısı 400 bine yakın bir şekilde seviyeye ulaştı. Bakan Ziya Selçuk resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım hedeflerine göre çok yakın bir şekilde yer aldığını dile getirdi. Başvuruların nasıl yapılacak olduğu bir hayli merak ediliyor.