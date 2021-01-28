KANAYAN YARAMIZA TUZ EKTİ

Safitürk, Kılıçdaroğlu'nun terörist ve onların liderleri ile birlikte iş birliği içerisinde olduğunu ve bu söylemleri ile birlikte kanayan yarasına tekrardan tuz, biber ektiğini ifade etti. Söylemleri dolayısı ile tepki göstererek, Kılıçdaroğlu'nu kınayan baba Asım Safitürk, mülki erkana militan diyebilen bir adamı milletin cezalandırması gerektiğini belirtti.

Şehit kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, "Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir rahatsızlığının olduğunu hissediyorum ve görüyorum. Bakıyor ki bu hizmetlerin önüne geçemiyor, vatandaşın iktidar seçtiği kişileri alaşağı edemiyor, onun için gidiyor bu vatanın polisini, askerini şehit eden teröristler ve onların liderleri ile birlikte iş birliği yapıyor. Daha da ötesinde dışarıya şikayet ediyor yani memleket dışı, memlekete iyi niyetle bakmayan başka devletlere de şikayet ediyor. Bunun rahatsızlığı gayet fazladır. Bana sorarsanız ben psikoloğa gitmesin gerektiğini düşünüyorum, çok rahatsızlığı var bu adamın" dedi.