FETÖ'nün bavulcusu Mehmet Baransu mahkemede kıvırdı! Yazısındaki o ifadeler yalanını ortaya çıkardı

MAHKEMEDE KIVIRDI

Baransu, "Yazıda bahsettiğim dönem Sayın Erdoğan değil, Abdullah Gül Başbakandı. Sayın Erdoğan, milletvekili bile değildi. Sayın Erdoğan'ı hiç kast etmedim. Tam tersi yazı dizisinde Erdoğan'ı savunuyorum" dedi. Ancak savcılığın iddianamesinde de yer verilen Baransu'nun yazı dizisinin 11 Mayıs 2016 tarihli bölümünde "1. Ordu'dan çalınan Balyoz belgelerini gazetecilere Erdoğan sızdırdı" ifadesi yer alıyor. 13 Mayıs 2016 tarihli bölümde de "Bavulu bana kimin getirdiğini Gül ve Erdoğan'a sorun" yazıyor.