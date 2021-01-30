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FETÖ'nün bavulcusu Mehmet Baransu mahkemede kıvırdı! Yazısındaki o ifadeler yalanını ortaya çıkardı

FETÖ'nün bavulcusu 'nun 10-23 Mayıs 2016 tarihlerinde örgütün "haberdar.com" sitesinde yayınlanan yazı dizisinde iftira ve hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. FETÖ'nün 'Bavulcu'su, "Yazıda bahsettiğim dönem Sayın Erdoğan değil, Abdullah Gül Başbakandı. Sayın Erdoğan, milletvekili bile değildi. Sayın Erdoğan'ı hiç kast etmedim." diyerek kıvırmayı tercih etti. Ama yazısındaki o ifadeler yalanını ortaya çıkardı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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FETÖ'nün bavulcusu Mehmet Baransu mahkemede kıvırdı! Yazısındaki o ifadeler yalanını ortaya çıkardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan davanın iddianamesinde, 'nün (FETÖ) bavulcusu 'nun 10-23 Mayıs 2016 tarihlerinde örgütün "haberdar.com" sitesinde yayınlanan yazı dizisinde iftira ve hakaret içeren ifadeler kullandığı belirtildi.

"Mehmet Baransu Balyoz gerçeklerini yazdı" başlıklığıyla verilen yazı dizisinde 'a, davasının yeniden yargılamasını yapan İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerine ve emekli orgeneral 'a karşı "hakaret" ve "iftira" içerikli ifadelerin yer aldığı kaydedildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Baransu, savunmasını yaptı.

MAHKEMEDE KIVIRDI
Baransu, "Yazıda bahsettiğim dönem Sayın Erdoğan değil, Abdullah Gül Başbakandı. Sayın Erdoğan, milletvekili bile değildi. Sayın Erdoğan'ı hiç kast etmedim. Tam tersi yazı dizisinde Erdoğan'ı savunuyorum" dedi. Ancak savcılığın iddianamesinde de yer verilen Baransu'nun yazı dizisinin 11 Mayıs 2016 tarihli bölümünde "1. Ordu'dan çalınan Balyoz belgelerini gazetecilere Erdoğan sızdırdı" ifadesi yer alıyor. 13 Mayıs 2016 tarihli bölümde de "Bavulu bana kimin getirdiğini Gül ve Erdoğan'a sorun" yazıyor.

FETÖ'NÜN KUMPASÇISI
Baransu ayrıca İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ'nün Balyoz kumpasına ilişkin davada da yargılanıyor. Öte yandan, 28 Kasım 2013 tarihinde gizli MGK belgesi yayınlayan Baransu, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz 23 Kasım'da 4 ayrı suçtan toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Baransu bir dönem FETÖ'nün kumpas faaliyetlerinde kullandığı gazetesinde yayınlanan "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haberinde gizli MGK belgesini yayınlamıştı.

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