Diyarbakır'daki HDP binası "tadilat gerekçesiyle" boşaltıldı!





"Görüldüğü gibi HDP, burayı terk ederek kaçtı. HDP yöneticileri ve vekilleri artık buraya gelmiyorlar. Kürt ailelerinden kaçıyorlar. Neden buradan kaçıyorlar? Nereye giderlerse gitsinler, kesinlikle biz bunların peşini bırakmayacağız. HDP yöneticileri 'Biz tadilat nedeniyle kapattık' diyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Anne ve babaların gözyaşlarına dayanamayıp kaçtılar çünkü biz çocuklarımızı istiyoruz. HDP'den yüzlerce battaniye çıkarıldı. O battaniyeler neden çıktı?