Düşük tehdit seviyesindeki kıyı suları, Münhasır Ekonomik Bölge ve açık deniz alanlarında, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları kapsamında egemenlik haklarının korunması, etkin ve kesintisiz keşif gözetleme/karakol görevlerinin icrası, deniz yetki alanlarının kontrolü, deniz güvenliğinin tesisi, kaçakçılığın ve korsanlığın önlenmesi, balıkçılık ve deniz kaynaklarının korunması ve yasadışı balıkçılığın önlenmesi, doğal afetlerde insani yardım, arama ve kurtarma faaliyetleri yapmak, bayrak ve varlık göstermek üzere tasarlanmıştır.

OPV 1900'de özel kuvvetler barındırılabilir ve suüstü harp kabiliyeti silahlardan füze sistemlerine yükseltilebilir.