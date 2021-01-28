Boran da TSK envanterine girdi! İşte Türkiye'nin yeni gözdesi Boran'ın özellikleri
Yerli ve milli projelerine devam eden Türkiye, Boran ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen 105 mm Boran Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine girdi.
MKEK haberi sosyal medya üzerinden, "Her çevre koşulunda kesintisiz çalışabilme kabiliyetleri ile Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin emrindedir." cümlesiyle duyurdu. Boran'ın 25 atış testini başarıyla tamamladığı belirtildi.
Boran, TSK'nın iç güvenlik ve havadan taarruz operasyonlarında kullanılmak ve komando tugaylarına ateş desteği sağlamak üzere geliştirildi.
Sikorsky S-70 helikopteri ile taşınabilen Boran, 1 dakika içinde ateşe hazır hale getirilebiliyor, uzun menzilli mühimmat ile 17 km uzaklığa etkili atış yapabiliyor.
Uzun menzilde dakikada 3, diğerlerinde 40 saniyede 6 atış yapabilen Boran, 5 personel ile kullanılabiliyor.
1720 kg ağırlığa 105 mm çap ve 30 kalibre namluya sahip Boran, -3/+70 derece yükseliş açısı ve sağ ve sol 8 derecelik yanca atış yapabilme özelliklerine sahip.
Uzmanlar, sarp arazide hedeflerin çoğunlukla SİHA'lar tarafından vurulduğunu belirterek, Boran ile bu atışların çok daha ucuza gerçekleştirilmesinin yolunun açıldığını kaydediyor.
Boran'ın terörle mücadelede TSK'nin güç çarpanı olacağı belirtiliyor.