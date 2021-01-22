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Türkiye'nin patlayıcıya dayanıklı makineleri dünyanın gözdesi oldu! İlk ihracat AZMİM'den

'nin son dönemdeki gözdeleri dikkat çekmeye devam ediyor. Yüzme kabiliyeti olan 'den, mayın patlamasından etkilenmeyen dozerlere kadar birçok başarılı çalışma 'nın emrinde göreve başladı. 360 beygir gücündeki özel üretim dozerin camları dahil tüm kabin çevresinde balistik koruma bulunuyor.

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Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Türkiye'nin patlayıcıya dayanıklı makineleri dünyanın gözdesi oldu! İlk ihracat AZMİM'den

savunma sanayisindeki başarılı çalışmalarıyla adeta gövde gösterisi yapıyor. Yüzme kabiliyetine sahip ve patlamalardan etkilenmeyen iş makineleriyle dikkat çeken Türkiye, yurt dışı ihracatına da başladı.

AZMİM DÜNYADA İLK VE TEK

Söz konusu araçlardan ilki ise dünyada yüzme kabiliyetine sahip olan ilk ve tek istihkam aracı olan . envanterinde kendisinin başarıyla kanıtlayan 'in ilk yurt dışı ihracatı geçtiğimiz aylarda Filipinler'e yapıldı.

AZMİM, TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda 4 yıldan az bir sürede hazırlanıp üretildi.

Mehmetçik'in anfibik harekatlarda arazi engellerini ortadan kaldırmak için kullanılıyor. 1 operatör ve 1 yardımcısı bulunuyor.

Kara mayını ve zırh delici mermilere de dayanıklı.

Üzerinde 2 adet su jeti bulunan AZMİM, akıntılı sularda 360 derece yüksel manevra kabiliyetiyle yüzebiliyor.

TOSUN 5 KM UZAKTAN KUMANDA İLE YÖNETİLEBİLİYOR

, Polisin ve TSK'nın sınır ötesi operasyonlar, meskûn mahal olayları gibi durumlarda ihtiyaç duyulan zırhlı iş makinesi ihtiyacına karşılık olarak Best Grup tarafından geliştirildi.

Suriye sınırına yapılan duvarın inşaatında, Fırat Kalkanı Harekatında, İdlip operasyonlarında ve diğer sınır ötesi operasyonlarda terör unsurlarına karşı önlem alma, mevzi oluşturmada aktif olarak kullanılmaktadır.

Tosun Zırhlı İş Makinesi zırhı sayesinde patlayıcılara karşı etkili olup, açılan ateşlerden etkilenmeden görevine devam edebilmektedir.

Tosun Zırhlı İş Makinesini farklı kılan detaylardan bir diğeri ise uzaktan kumanda ile yönetilebilmesi. Bu iş makinesi açık alanda 5km bir menzil içinde uzaktan yönetebilmektedir. Binaların olduğu, alıcı ile verici arasına engellerin girdiği bölgelerde ise 1km'lik alan içinde aracı uzaktan yönetebilmek mümkündür. Bu da kritik bölgelerde can kayıplarını azaltmaktadır. Özellikle RPG ve ATGM tehditlerine karşı bu durum önemlidir.

PATLAYICIYA DAYANIKLI ÖZEL DOZER

için özel üretilen mayına dayanıklı özel dozerler patlayıcı testlerini başarıyla geçti.

2019'da TSK'ya teslim edilen 50 ton ağırlığındaki dozerler, güvenlik güçlerinin sevki ve yollardaki engellerin temizlenmesi için kullanılıyor.

360 beygir gücündeki aracın camları dahil tüm kabin çevresinde balistik koruma bulunuyor.

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