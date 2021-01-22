Türkiye'nin patlayıcıya dayanıklı makineleri dünyanın gözdesi oldu! İlk ihracat AZMİM'den
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemdeki gözdeleri dikkat çekmeye devam ediyor. Yüzme kabiliyeti olan AZMİM'den, mayın patlamasından etkilenmeyen dozerlere kadar birçok başarılı çalışma TSK'nın emrinde göreve başladı. 360 beygir gücündeki özel üretim dozerin camları dahil tüm kabin çevresinde balistik koruma bulunuyor.
Türkiye savunma sanayisindeki başarılı çalışmalarıyla adeta gövde gösterisi yapıyor. Yüzme kabiliyetine sahip ve patlamalardan etkilenmeyen iş makineleriyle dikkat çeken Türkiye, yurt dışı ihracatına da başladı.
AZMİM, TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda 4 yıldan az bir sürede hazırlanıp üretildi.
Mehmetçik'in anfibik harekatlarda arazi engellerini ortadan kaldırmak için kullanılıyor. 1 operatör ve 1 yardımcısı bulunuyor.
Kara mayını ve zırh delici mermilere de dayanıklı.
Üzerinde 2 adet su jeti bulunan AZMİM, akıntılı sularda 360 derece yüksel manevra kabiliyetiyle yüzebiliyor.
TOSUN 5 KM UZAKTAN KUMANDA İLE YÖNETİLEBİLİYOR
Tosun, Polisin ve TSK'nın sınır ötesi operasyonlar, meskûn mahal olayları gibi durumlarda ihtiyaç duyulan zırhlı iş makinesi ihtiyacına karşılık olarak Best Grup tarafından geliştirildi.
Suriye sınırına yapılan duvarın inşaatında, Fırat Kalkanı Harekatında, İdlip operasyonlarında ve diğer sınır ötesi operasyonlarda terör unsurlarına karşı önlem alma, mevzi oluşturmada aktif olarak kullanılmaktadır.
Tosun Zırhlı İş Makinesi zırhı sayesinde patlayıcılara karşı etkili olup, açılan ateşlerden etkilenmeden görevine devam edebilmektedir.
Tosun Zırhlı İş Makinesini farklı kılan detaylardan bir diğeri ise uzaktan kumanda ile yönetilebilmesi. Bu iş makinesi açık alanda 5km bir menzil içinde uzaktan yönetebilmektedir. Binaların olduğu, alıcı ile verici arasına engellerin girdiği bölgelerde ise 1km'lik alan içinde aracı uzaktan yönetebilmek mümkündür. Bu da kritik bölgelerde can kayıplarını azaltmaktadır. Özellikle RPG ve ATGM tehditlerine karşı bu durum önemlidir.
PATLAYICIYA DAYANIKLI ÖZEL DOZER
Türk Silahlı Kuvvetleri için özel üretilen mayına dayanıklı özel dozerler patlayıcı testlerini başarıyla geçti.
2019'da TSK'ya teslim edilen 50 ton ağırlığındaki dozerler, güvenlik güçlerinin sevki ve yollardaki engellerin temizlenmesi için kullanılıyor.