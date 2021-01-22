Türkiye'nin patlayıcıya dayanıklı makineleri dünyanın gözdesi oldu! İlk ihracat AZMİM'den

Tosun Zırhlı İş Makinesini farklı kılan detaylardan bir diğeri ise uzaktan kumanda ile yönetilebilmesi. Bu iş makinesi açık alanda 5km bir menzil içinde uzaktan yönetebilmektedir. Binaların olduğu, alıcı ile verici arasına engellerin girdiği bölgelerde ise 1km'lik alan içinde aracı uzaktan yönetebilmek mümkündür. Bu da kritik bölgelerde can kayıplarını azaltmaktadır. Özellikle RPG ve ATGM tehditlerine karşı bu durum önemlidir.