11. yargı paketi kabul edildi! İstismarcılara af yok

TBMM Adalet Komisyonu sabaha kadar süren çalışmanın ardından 11'inci Yargı Paketi'ni bazı değişikliklerle kabul etti. Paketin en çok konuşulan infaz maddesinde kamuoyu vicdanını rahatlatacak önemli bir düzenleme yapıldı. Kamuoyunda "Kovid 19 indirimi olarak bilinen infaz indirimi kapsamında, 31 Temmuz 2023 öncesinde işlenen suçlarda, 3 yıl önce açık cezaevine geçip 3 yıl önce denetimli serbestlikle şartlı salıverilmenin önü açılıyor. Teklif sadece terör ve örgütlü suçların kapsam dışı tutulmasını öngörüyordu.