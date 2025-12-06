11. yargı paketi kabul edildi! İstismarcılara af yok
11’inci Yargı Paketi’nde yer alan infaz indiriminin kapsamı daraltıldı. Kadın katilleri, taciz ve tecavüzcüler 3 yıllık infaz indiriminden yararlanıp cezaevinden çıkamayacak
TBMM Adalet Komisyonu sabaha kadar süren çalışmanın ardından 11'inci Yargı Paketi'ni bazı değişikliklerle kabul etti. Paketin en çok konuşulan infaz maddesinde kamuoyu vicdanını rahatlatacak önemli bir düzenleme yapıldı. Kamuoyunda "Kovid 19 indirimi olarak bilinen infaz indirimi kapsamında, 31 Temmuz 2023 öncesinde işlenen suçlarda, 3 yıl önce açık cezaevine geçip 3 yıl önce denetimli serbestlikle şartlı salıverilmenin önü açılıyor. Teklif sadece terör ve örgütlü suçların kapsam dışı tutulmasını öngörüyordu.
Yaklaşık 55 bin kişinin ilk etapta 3 yıl erken tahliye edilmesi bekleniyordu. AK Parti'nin önergesiyle düzenlemenin kapsamı daraltıldı. Üst soy (anne-baba) ve alt soya (çocuklar, torunlar), kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları kapsam dışı bırakıldı.
MAGANDALARA GEÇİT YOK
Yargı paketinde bazı düzenlemeler şöyle:
DÜĞÜN VE UĞURLAMADA ATEŞ EDENLER: Meskûn mahalde silahla ateş etme suçunun cezası 1 ila 5 yıl arasında hapse çıkartılıyor. Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da suç kapsamına alınıyor ve 6 aydan 3 yıla kadar hapis öngörülüyor.
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR: Çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasını önlemek için cezalar artırılıyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma cezasının alt sınırı 4 yıldan 5 yıla, üst sınırı 8 yıldan 10 yıla kadar hapse çıkartılıyor. Örgütün suçlarda çocukları kullanılması halinde örgüt yöneticilerine 30 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
