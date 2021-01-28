Son dakika: Yabancı sermayenin gözü Türkiye'de!

Yargıda ve ekonomide yapılması beklenen reformlar, Avrupa Birliği ile ilişkilerde yaşanan olumlu gelişmeler ve Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede attığı kararlı adımlar, yabancıların Türk varlıklarına ilgisini perçinliyor. 6 Kasım 2020-15 Ocak 2021 tarihleri arasında hisse senedi piyasasında 1.9, tahvil-bonoda ise 3.1 milyar dolarlık net alım gerçekleştiren yabancı yatırımcıların özellikle tahvillere yönelik iştahının güçlendiğine ilişkin dün dünya devi fonlardan önemli mesajlar geldi.



FONLAR ALIMA BAŞLADI

Dünyanın en büyük ve en iyi performans gösteren gelişen piyasa tahvil yatırımcılarının, Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol altına almada başarılı olacağına ilişkin beklentilerle, Türk tahvillerinde yeniden yatırım yapmaya başladıkları kaydedildi. Amundi, UBS Asset Management gibi kuruluşlar, Türkiye tahvilleri için pozisyonlarını "ağırlık artır"a yükseltirken, dünyanın en büyük tahvil fonlarından Pacific Investment Management Co.'dan (Pimco) "Türkiye yatırımın zamanı" mesajı geldi.



DOĞRU ADIMLAR ATILDI

Pimco'nun gelişen piyasalar direktörü Pramol Dhawan, "Türkiye'ye yatırım yapmak için iyi bir zaman olduğunu düşünüyoruz. Politika adımlarının doğru yönde atıldığını görüyoruz ve Türkiye bu politikaları devam ettirdiği sürece gelişen piyasalardaki olumlu dış ortamdan faydalanabilir" değerlendirmesini yaptı. Yatırımcıların temel verilere bakması gerektiğine dikkat çeken Dhawan, Türkiye ekonomisi için "Çok büyük ve yatırıma açık" tespitinde bulundu.

HEYECANLANDIRIYOR

Amundi ve UBS de gelişen piyasa tahvil pozisyonlarında Türkiye'nin ağırlığını "piyasa üzeri getiri"ye yükselttiler. Amundi'nin gelişen ülke tahvillerinden sorumlu kıdemli fon yöneticisi Hakan Aksoy, Türkiye'de son dönemde "doğru şeyler" yapılmaya başlandığını söyledi. Aksoy, "Birçok ülkede getirilerin negatif olduğu bir dönemde, Merkez Bankası faiz artırıyor ve reform vaat ediyor. Bu da bizi Türkiye pazarı için heyecanlandırıyor" dedi. Gelişen piyasa tahvil fonu rakiplerinin yüzde 99'undan daha yüksek getiri sağlayan Vanguard Asset Management ise tüm kısa Türk Lirası pozisyonlarını kapattığını açıkladı.



DOLAR 7.5 TL'Yİ GEÇEMEZ

6 Kasım'dan bu yana dolar karşısında dünyanın en fazla değer kazanan para birimi olan Türk Lirası'nın, bu yılın ilk yarısında da bu performansı koruması bekleniyor. Uluslararası yatırım kuruluşu Commerzbank, yılın ilk yarısında dolar/TL'nin 7.35-7.50 aralığında seyretmesini bekliyor. Commerzbank analisti Tatha Ghose, TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın faizi gerekmesi halinde artırabileceği açıklamasının TL'yi desteklediğini söyledi. Gram altının fiyatı da 437 TL ile 28 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.



ENFLASYON RAPORU AÇIKLANIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, "Enflasyon Raporu 2021-I"in tanıtımı amacıyla bugün bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Öte yandan Merkez Bankası, Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosunu bugünden itibaren aylık frekansa ek olarak haftalık olarak da yayımlayacak.